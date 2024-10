Rolling Lab, azaz gördülő laboratórium: így nevezi azokat a kísérleti járműveit a Hyundai N, amelyek a motorsport vívmányait igyekeznek átültetni a közúti szériamodellekbe. A sort a 2012-es RM sorozat nyitotta meg, amelynek keretében 2019-ig összesen öt autó született, majd jött az RN22e és az N Vision 74 – utóbbiak egyike már megvalósult (Ioniq 5 N), a másik pedig az évtized vége előtt érkezik.

De hogy a lendület el ne fogyjon, a Hyundai N most bemutatott egy öszvért, amely vázlatosan az Ioniq 5 N hajtástechnológiáját társítja a Hyundai i20 N Rally1 Hybrid WRC (a továbbiakban i20 WRC) versenyautó által ihletett vázszerkezettel és futóművel.

Nagy művészet volt persze átműteni az Ioniq 5 N belső szerveit a fedetlenül hagyott, Mad Max-hangulatot árasztó acél csővázba: a két villanymotor (rendszerteljesítmény: 650 LE) mellett ugyanis a 84 kWh kapacitású akkumulátornak is helyet kellett találni a 340 mm-rel (!!!) rövidebb tengelytávon. Ehhez az akkut szétszedték és újracsomagolták – don’t try this at home!

Az extrém rövid (B szegmens méretű) padlón ralitechnológiájú futóműelemeket és különösen nagy szilárdságú segédvázakat alkalmaztak. Az Ioniq 5 N teljesítményelektronikája teljes egészében átkerült, a különböző paramétereket a kormánykeréktől lehet szabályozni. Az akkumulátor és a motorok extra hűtést kaptak, a kormánymű nagyon közvetlen áttételezésű.

Különleges megoldást alkalmaztak az összkerékhajtás vezérlésére: a két villanymotor elektronikus szabályozásával lemodellezték az i20 WRC mechanikus összkerékhajtásának a nyomatékelosztási logikáját. Ez rendkívül fontos mozzanat: a jövőben így mód nyílhat arra, hogy költséghatékonyan, tömegtakarékosan ültessenek át motorsport-karakterű hajtási módozatokat szériamodellekbe.

Az RN24 a hangzás terén is többet nyújt: az Ioniq 5 N Active Sound+ rendszerét két kiegészítő külső hangszóróval toldották meg, plusz a hátsó kerékdobot rezonanciakamraként használták, így különösen telt, vérpezsdítő hangzást ígér a koncepció.

Közvetlenül a motorsportból származik az e-kézifék-rendszer, amely bizonyos funkcióknál szükségtelenné teszi a súrlódófékek alkalmazását, ezzel egyszerűbbé és könnyebbé téve a járművet. A technológiát a Hyundai a közép-európai rali egyik szakaszán tesztelte.

Noha karosszériája nincs, az RN24 nincs híján aerodinamikai elemeknek: hátsó szárnya a Hyundai TCR-programjából származik. A vázszerkezet merevítésére 3D nyomtatással létrehozott betoldásokat alkalmaztak.

A valódi kérdés már csak az: az RN24 vajon egy leendő közúti modell előfutára, vagy inkább egy tisztán elektromos raliautót előlegez meg? A legszebb persze az volna, ha mindkettőt egyszerre…

Hyundai RN24 Rolling Lab műszaki adatok

Tömeg kg 1880* Végsebesség km/óra 240* Gyorsulás, 0-100 km/óra mp ≤ 3,4* Tengelytáv mm 2660 Csúcsteljesítmény kW 175 + 303 Akkumulátorkapacitás kWh 84 Kerékméret col 19

* becsült fejlesztési célértékek