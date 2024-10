A 2000-ben Nanjing Golden Dragon (nankingi aranysárkány) néven alapított járműgyártó vállalat elektromos buszaival szerzett magának nevet, majd miután 2011-ben új tulajdonoshoz került, Skywell néven folytatta tevékenységét, és elkezdett személyautókat is fejleszteni.

Ez utóbbi téren most elérkezettnek látta az időt, hogy Európába is elhozza első típusát: egy Q névre keresztelt ferdehátút. A városi és kompakt méretosztályok határán egyensúlyozó (4297 x 1836 x 1536 mm) Skywell Q felszereltségét elnézve akár a James Bond-történetek kütyümesteréről is kaphatta a nevét: hátul is érintőképernyőt, 220V-os konnektort, panoráma kamerát és egy sor további digitális finomságot ad vevőinek.

James Bond-os áthallással érkezik az új kínai autó 1 /4 Fotó megosztása: 2 /4 Fotó megosztása: 3 /4 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Természetesen van vezeték nélküli telefontöltő, 128 színű hangulatvilágítás, és hatalmas (jelen esetben 15,6 colos) érintőképernyő és nagy panoráma napfénytető. A hifit a német Metz fejlesztette.

Amikor kb. egy év múlva megjelenik az európai piacokon (de legalábbis Angliában), a Skywell Q kétféle akkumulátorral lesz rendelhető. A nagyobbik 480 kilométeres hatótávolságot és 20 perces töltési időt (10-80%) ígér. A motorteljesítmény 150 kW (204 LE), az elsőkerék-hajtású autó állítólag 3,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

A Skywell Angliában hétéves, 160 ezer kilométeres garanciát vállal termékeire, vélhetően az EU-ban is hasonló kondíciókkal forgalmazza majd autóit, ha annak eljön az ideje.