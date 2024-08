Noha időközben kiderült, hogy már a BMW-vásárlók sem a régiek, a gyár rendületlenül készíti új típusaihoz az M Performance optikai kiegészítő csomagokat. Most a közelmúltban bemutatott BMW X3 került sorra.

A prímet szokás szerint az aerodinamikai elemek viszik. Újdonság az elülső légterelő, amelyhez hasonlót az X3 korábbi generációihoz nem rendelhettük a gyártól. Az M Sport csomaghoz ajánlott, három részből álló kiegészítő önmagában is harciassá teszi az autó megjelenését, hát még, ha megrendelik hozzá az M Performance hűtőmaszkot, azonos színre festve.

Az oldalfalra matricázást, illetve tanksapka-borítást kérhetünk; utóbbi ugyanúgy szénszálas kivitelű, mint a tükörház-borítás, míg a cápauszony-antenna aramidszálas kupakot kaphat.

Hátul méretes diffúzorral fordulnak komolyra a dolgok; ez kérhető szénszálas vagy fekete műanyag kivitelben, illetve le is fényezhető. A hátsó lökhárító is feldobható, akárcsak a kipufogóvégek, amelyek szénszálas bevonatot kapnak. A leglátványosabb mindazonáltal a méretes hátsó szárny, amely a hátsó szélvédőt keretezi. Keréktárcsából akár 22 colosat is választhatunk.

Az utastérben szénszálas küszöbbetét, nemesacél pedálburkolatok, speciális szőnyegszett, valamint Alcantara kulcsborítás teremt sportos hangulatot.