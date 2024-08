A szigeti bejárót ebben az időszakban lezárják, így a Margitszigetet autóval csak az Árpád híd felől lehet majd megközelíteni. A Margit hídon a Pest felől érkező forgalom a szigeti bejáróig továbbra is csak egy forgalmi sávon haladhat. Gyalog vagy kerékpárral továbbra is elérhető marad a Margitsziget a Margit híd felől is.

A híd északi oldalán a budai hídfő és a szigeti bejáró között a járdán, a szigeti bejáró és a Jászai Mari tér közötti szakaszon továbbra is a Buda felé vezető külső forgalmi sávban kialakított gyalogos és kerékpáros folyosón keresztül lehet haladni.

A BKK közleménye szerint a 4-es és a 6-os villamosok a korlátozás ideje alatt is változatlanul megállnak a Margitsziget/Margit híd megállóhelyen, a sziget megközelítését biztosító villamosmegállók a munkálatok ideje alatt is üzemelnek, azok megközelítése folyamatosan biztosított, de a korábban megszokottól eltérő forgalmi rendre kell készülni.