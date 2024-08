Az Európai Unió továbbra is ragaszkodik a kínai elektromos autókra kivetett vámokhoz, amelyet előzetesen 37,6 százalékra lőttek be. Az EU kereskedelmi biztosa, Valdis Dombrovskis azonban most kisebb százalékokról beszélt, és kijelentette, hogy bár vámokra szükség van, azok mértékéről lehet tárgyalni – írja a VG.

A kínai elektromos autók gyorsan növekvő piaci részesedése az EU-ban aggodalomra ad okot, ezért az Európai Bizottság a vámok kivetésével szeretné megvédeni az európai autóipart. Dombrovskis szerint szinte biztos, hogy a bizottság megszavazza a vámokat, bár Németország és néhány más ország ellenzi a tervet. Az EU 27 tagállamából 15-nek kell hozzájárulnia a vámok bevezetéséhez, hogy azokat elfogadják, ezeknek az országoknak a lakossága pedig az unió lakosságának 65 százalékát kell, hogy lefedje.

Az uniós tagállamok várhatóan októberben szavaznak a vámokról, amelyek novemberben léphetnek hatályba. Ugyanakkor többek között Németország is ellenzi a tervet, mivel több német autógyártónak is vannak érdekeltségei Kínában, és attól tartanak, hogy a vámok kivetése miatt Peking is bekeményíthet. Júliusban a németek tartózkodott az előzetes szavazáson, és az álláspontjuk azóta sem változott.

Dombrovskis elmondta, hogy az Európai Bizottság nyitott a vámokat érintő tárgyalásokra, feltéve, ha Kína is hajlandó együttműködni. A cél az, hogy kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodásokat kössenek. Hozzátette, hogy Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere, és fontosak az unió számára a kínai befektetések, de jelenleg ez a kapcsolat kiegyensúlyozatlan.

A vámok ellenzői az unióban azt mondják, hogy a kínai elektromos autók nélkül az Európai Unió nem lesz képes elérni a kitűzött klímacélokat. Dombrovskis szerint az egyensúly megtalálása a kínai és az uniós termékek között rendkívül nehéz. Véleménye szerint a korábbi 37,6 százalékos vámok helyett egy 20,8 százalékos vám kivetése megfelelő kompromisszum lehet.

A kínai autógyártók már elkezdtek gyárakat építeni és vásárolni Európában, hogy helyben készült autókkal kerüljék meg a vámokat. Dombrovskis hangsúlyozta, hogy a vámokat csak akkor kerülhetik el, ha hozzáadott értéket állítanak elő Európában, azaz a kész autókat nem szétszerelve, majd gyorsan összerakva kellene forgalmazni.