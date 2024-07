Több mint ötven évig kellett várniuk a Ferrari-rajongóknak egy orrmotoros nyitható tetős modellre. Az 1971-1973 között gyártott 365 GTS4 (Daytona) után – leszámítva a limitált modelleket – csak középmotoros Spiderek szerepeltek a kínálatban. Az elmúlt években viszont pótolta ezt a „hiányosságot” az olasz gyártó, előbb a 812-esből, majd a Romából készített nyitott variánst.

Míg előbbi a sportosabb vonalat erősíti brutális V12-es motorjával, addig a Roma az eleganciát, a használhatóságot helyezi előtérbe, miközben V8-as motorjával nem szorul sajnálatra.

A Novitec most utóbbi modellt vette kezelésbe és alakította kissé vadabbra. Kezdjük is mindjárt a 3,9 literes, V8-as biturbó motorral, amelyhez háromlépcsős motortuningot kínálnak, amely akár 84 lóerő teljesítménynövekedést eredményez. Alapvetően a motorvezérlő szoftvert módosítják, amely szabályozza a befecskendezést és a gyújtást, de egyedi a kipufogórendszer is.

Ennek megfelelően a német tuningcég által továbbfejlesztett Roma Spider a korábbi 620 helyett 704 lóerős csúcsteljesítményt és 882 Nm csúcsnyomatékot produkál. Ezzel 3,2 másodpercre javul a 0-100 km/órás gyorsulási érték (eredetileg 3,4 mp), míg a végsebessége 320-ról 325 km/órára javul.

Egy Ferrari-motor módosításához legalább olyan szakértelem kell, mint a karosszéria átalakításához. A Novitec itt sem vitte túlzásba. Új hűtőmaszkot, alsó spoilert, díszléceket, tükörházakat, diffúzort és hátsó spoilert rajzoltak, ezek mindegyikét karbonból készítik el. Összességében megtartották a Roma eleganciáját, de sikerült erősíteni a sportosságát, ugyanakkor az alsó elemek a stabilitást is javítják, hiszen csökkentik a felhajtóerőt.

Nem hiányoznak az egyedi keréktárcsák sem, amelyek az amerikai Vossennel együttműködve, a legmodernebb kovácsolási és CNC megmunkálási technológiával készültek. A sportautó ék alakjának hangsúlyozása érdekében a Novitec elöl 9 hüvelyk széles és 21 hüvelyk átmérőjű, a hátsó tengelyre pedig 12Jx22-es méretű kerekeket választott 255/30 ZR 21 és 315/25 ZR 22 méretű gumiabroncsokkal.

Azért, hogy még hangsúlyosabb legyen a megjelenésük, sportrugókkal 35 mm-rel lentebb ültették a karosszériát. A rugók a gyárilag első emelőrendszerrel kombinálhatók, azaz fekvőrendőrnél továbbra is megemelhető 40 mm-rel a Roma.

