A héten bemutatott, az e-autókat érintő 11 pontos csomag uniós és országos szinten is meghatározta azokat a legfontosabb irányokat, amelyeknek köszönhetően nagy mértékben felgyorsítható az elektromos autózás terjedése.

A Használtautó.hu közleménye szerint az elektromos autók átlagára 2021 óta több mint ötödével csökkent. Ez idő alatt ráadásul több mint megduplázódott a portálon elérhető elektromosautó-kínálat. A javaslatcsomag komoly lökést adhat a hazai autókereskedelemnek, különösen, ha a terveknek megfelelően a használt elektromos autóvásárlásra is elérhetőek lesznek a támogatások.

Az autócserék következtében a kínálat is növekedésnek indulhat, ami még lejjebb szoríthatja a használt autók árait, motortípustól függetlenül. Ennek a nyertesei pedig a használtautó-vásárlók lehetnek. Fokozhatja az érdeklődést az elektromos autók iránt a töltőhálózati rendszerek fejlesztése is, mert az autók feltöltési lehetőségeivel kapcsolatos aggályok is egyelőre még sokakat tántorítanak el az e-autó-vásárlástól.