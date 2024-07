Évek óta az Aston Martin (és a Mercedes-AMG, de az itt most nem számít…) biztosítja a Forma-1 orvosi autóját. A DBX, majd a DBX707 ugyanabban a British Racing Green színben várja a bevetést, mint amiben az Aston Martin Aramco versenyautói is pompáznak, és amiben most egy limitált közúti széria: az Aston Martin DBX707 AMR24 Edition is megrendelhető.

A különkiadásról az orvosi autónál (és a tavaly bemutatott, Vantage-ra épülő biztonsági autónál) látott, sárga aerodinamikai részletek sem hiányoznak, így valóban szoros a vizuális kapcsolat. A név utótagja pedig egyértelműen utal az AMR24 kódjelű versenyautóra, az Aston Martin Aramco csapat idei konstrukciójára.

A névvel a limitált DBX707 széria számos pontján találkozhatunk, a motoron elhelyezett plakettől kezdve a küszöbbetéteket díszítő feliratig.

A Forma-1 persze alapvetően távol áll a luxus-szabadidőjárművek világától, így a továbbiakban a versenyzöld és lime-zöld színek variációival, illetve a karbon kompozitok minél szélesebb körű alkalmazásával emlékeztetik a vevőt arra, hogy nem átlagos autóban ül (persze az „átlagos” eleve nem helyénvaló kifejezetés egy 707 lóerős, 312 km/óra végsebességű SUV esetében…)

A féknyergek, a beltéri díszítő öltések és egyéb színfoltok így is megteremtik a szükséges hangulatot. Éppen ezért furcsának találjuk, hogy más színekben is rendelhető az Aston Martin DBX707 AMR24 Edition, de biztos van, aki visszafogottabb kivitelben szeretne emlékezni a márka sportsikereire.