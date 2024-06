Először tutira nem a Földközi-tenger Torino alatti partszakasza jut az ember eszébe arra, hogy érzékeny búcsút vegyen ettől a legendától. De ahogy a mondás tartja: ember tervez… Ez a Challenger Torinóban állt és mindössze két nap állt rendelkezésre, hogy érzékeny búcsúval vegyítve tesztet írjanak róla a Sport Auto munkatársai. Így dél, vagyis a tenger felé vették az irányt.

Az autó a 395 euró felálért, Go Mangónak hívott fényben pompázott. A nyolcfokozatú, automata váltó további 2995 euróba kerül. De furcsa, pedig egyáltalán nem idegen a klasszikus amerikai muscle caroktól az automata váltó. A Challengerben is megvan a maga létjogosultsága, ugyanis elődeihez hasonlóan ezt, a mostani kiadást is olyan bődületes nyomatékú, csodásan dübörgő nyolchengeres motorokkal szereli a Dodge, hogy teljesen mindegy, veszendőbe megy-e pár Nm az erőátvitelen.

A motor nevéből – 6.2 Hellcat – következtetni lehet a hengerűrtartalmára. A Hellcat név egy, a második világháborúból ismert harci repülőgéptől származik, és sokat elárul a Hemi V8-as teljesítményéről, tudniillik a Challenger esetében kompresszoros segédlettel előállított 717 lóerőt takar. 717 lóerőt, amit akár 727-ként is lehet értelmezni.

Hogy miért? Erre a Sport Auto cikkírója ad rövid magyarázatot. „Arról van szó, hogy a 717-es számadat angol brake horse powerben (bhp) van kifejezve, amit ha rendes európai DIN-lóerőbe számol át az ember, akkor pontosan 727-et kap eredményül. Hogy ennyi-e vagy annyi, az teljesen mindegy, mert mindkettő több, mint elegendő.”

Meglepően jól lehet irányítani a testes Challengert a tenger felé vezető keskeny hegyi utakon. Kellően pontos a kormánya, elenyésző az alulkormányozottsága, és minden élethelyzetre untig elég a teljesítménye. A nyugodt viselkedés ellenére azért érdemes csínján bánni a gázpedállal, ugyanis helyenként – főleg az árnyékos részeken – nedves az aszfalt, arról nem beszélve, hogy több ponton is útszóró kavics és kis foltokban el nem olvadt hó borítja.

Az automata szépen dolgozik, ráadásul lényegesen gyorsabban és hatékonyabban, mint ahogy az emberiség nagy része képes lenne rá. Hivatalosan nyolcfokozatú Torqueflite-váltó dolgozik az autóban. (Valójában nem az, hanem a német ZF cég 8HP nevű fejlesztése, ám ezt nem köti vásárlói orrára az amerikai gyártó.) Könnyen elbánik a 889 Nm maximális forgatónyomatékkal.

Ez a bődületes nyomaték meg a hatalmas teljesítmény olyan elsöprő lendülettel és dinamizmussal mozgatja a Challengert, kanyarról kanyarra penderítve, amiről legfeljebb csak álmodhatott annak idején Barry Newman, alias Kowalsky, amikor tempósan falta a mérföldeket hetvenes évekbeli Challengerével a Száguldás a semmibe című moziban (Vanishing Point, 1971).

Iparkodnia kell annak, aki még meg akar kaparintani egyet a mostani kiadásból, ugyanis múlt év december 22-én véget ért a gyártása Bramptonban, Ontario államban. Szerencsére azért még vannak készletek a márkakereskedőknél, ráadásul többféle kivitel és modellváltozat közül kedvükre szemezgethetnek a típus iránt érdeklődők.

De számos más teszt is olvasható a legújabb Sport Autóban.

