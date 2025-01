Az amerikai kamionok között akadnak igazán stílusos darabok. Egy-egy csőrös Peterbilt az európai szemnek egész elképesztő látvány, mérete, ereje mellett az apróbb kiegészítők miatt is. A helyi sofőrök szeretik cicomázni az otthonként is szolgáló gépeket, és gyakran alkalmazzák az ókori, harci szekerekre emlékeztető tüskékkel felszerelt kerekeket is.

Mintha csak egy Mad Max epizódból léptek volna a valóságba, látszólag ezek a harci felszerelések az országúti összecsapások fegyverei, amikor a sávváltás sikeressége egyet jelent a túléléssel. Pedig a valóságban sokkal békésebb funkciója van ennek a kis kiegészítőnek. Ezzel előzik meg a kerékanyák korrózióját, szennyeződését, ami egy kerékcsere során megkönnyíti a szerelést.

Ráadásul nem fémből készültek. A kerékanyákra helyezhető kis kupakok műanyagból vannak, ami pont megfelel a célnak: védi a kerékcsavart a téli időszakban használt jégtelenítő anyagok káros hatásaitól, és általában a természet elemeitől.

Persze ez a funkció nem követeli meg a tüske formájú kialakítást, lehetne egyszerű műanyag kupak is. Itt térünk vissza a már említett stílusra, és otthonos hangulatra, a sofőrök szeretik a feltűnő, egyedi kiegészítőket, ami kiemeli őket a hétköznapi teherszállítók tömegéből. Ez a másodlagos funkció, a figyelem felkeltése, ami valljuk be, valahol hasznos: a végtelen autópályán bambulva nem árt, ha a mezei sofőr tisztában van azzal, hogy egy 18 kerekű száguld épp mellette. Mert apró tüskék ide vagy oda, ennek a kerekeivel találkozva csak veszíteni lehet.