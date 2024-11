„Lekerülhet a Budai Vár a nemzetközi buszos turizmus térképéről” – címmel adott ki még a Fővárosi Közgyűlés szavazása előtt sajtóközleményt az MFKE és a NiT Hungary, vagyis a két legjelentősebb fuvarozói érdekképviselet. A szervezetek megkongatták a vészharangot, ugyanis parkolási rendelet módosításról szereztek tudomást, amely védett övezeti besorolást adna a turistabuszok által használt útvonalaknak, amelyekre lényegében csak az I. kerületi önkormányzat hozzájárulásával lehetne behajtani.

Szerdán, számos egyéb mellett, ezt a javaslatot is elfogadták. Igaz, nem az eredeti formában. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem újkeletű problémáról van szó. Ez az egész már évekkel ezelőtt kezdődött. A Budavári Önkormányzat 2022-ben döntött úgy, hogy korlátozza a Hunyadi János út – Dísz tér – Palota út szakaszon a nagy turistabuszok közlekedését, ezért 2023. január elsejétől engedélyhez kötötték a 17 főnél nagyobb befogadóképességű buszok behajtását. A Kúria Önkormányzati Tanácsa október elején megsemmisítette ezt, így érkeztek el az érintett szereplők a két évvel ezelőtti kiinduló ponthoz.

Útvonal kijelölés

Megkérdeztük az MFKE-t, mit gondolnak, arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés szavazott ebben a kérdésben. „Végül egy olyan módosító indítványt fogadtak el ezzel kapcsolatban, hogy az engedélyeket ezentúl a BKK fogja kiadni és az I. kerületi önkormányzatnak 24 órában belül véleményezési jogosultsága lesz. 2026-tól pedig útvonalat jelölhet ki – ahogy egyébként most is a 12 tonna felett járművekre -, sőt, akár időkorlátozást is kérhet. Magyarul azt is szabályozhatják majd, hogy az érintett jármű meddig maradhat a védett övezetben” – árulta el érdeklődésünkre Árvay Tivadar, az MKFE főtitkára.

Az említett Hunyadi János út – Palota úti szakasz a csoportos beutazó turizmust kiszolgáló különjárati autóbusz forgalom egyetlen lehetséges útiránya. Így biztonságos és kényelmes útvonalon juthatnak fel a Budai Várnegyedbe a turisták. Az MFKE és a NiT Hungary szerint ennek ellehetetlenítése azzal a veszéllyel jár, hogy a külföldről hazánkba látogató vendégek számára Budapest kevésbé lesz vonzó. Holott a Magyar Turisztikai Ügynökség stratégiájában az szerepel, hogy a főváros tartósan kerüljön be az európai városok Top10-es, illetve közép-európai fővárosok Top3-as listájába.

Csökkenhet Budapest népszerűsége?

„Ha a budai Várat levesszük a kényelmesen, biztonságosan megközelíthető budapesti látványosságok listájáról, akkor ezek a célok veszélybe kerülnek: a szűken vett környezetünkben is vannak erős versenytársak, akik örömmel vennék át tőlünk azt a szerepet, amit most még magunkénak tudunk. Erősek vagyunk például a hajós turizmusban, az ide érkező turisták legalább két éjszakát töltenek a fővárosban, ha nem tudjuk tartalmas programmal megtölteni ezeket a napokat, akkor lehet, hogy csak egy félnapos megálló lesz Budapest, vagy le sem jön ide a hajó. De a légi/szárazföldi beutazásra is negatívan hat, ha tervezhetetlenné válik az egyik legfontosabb UNESCO világörökségi helyszín kényelmes, csoportos megközelíthetősége” – tette hozzá Árvay Tivadar.

A turisztikai szolgáltatók, köztük az autóbuszos érdekképviseletek, így az MKFE és a NiT Hungary is szakmai egyeztetéseket kér. Készen állnak a kompromisszumok megkötésére, de ez azt feltételezi, hogy teljes és egyoldalú tiltás helyett egy mindenki számára elfogadható megoldást találjanak az érintettek.

„Bízunk benne, hogy a tegnap elfogadott módosítással ez a folyamat elindult, a következő hetekben a gyakorlati megvalósítás és a hosszú távú működés részleteiről kell megállapodnia a fővárosnak, az I. kerületnek és a szakmai szervezeteknek. Várjuk, és elvárjuk, hogy ebben a szakmai munkában egyenrangú félként vehessenek részt az érintett szervezetek” – jegyezte meg az MFKE kommunikációs menedzsere.