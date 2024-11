A belgiumi Liège városa különleges térképre kerül fel. Hamarosan ebben a városban is forgalomba állhatnak az extra hosszú, 24 méteres, duplacsuklós autóbuszok. Az ezzel kapcsolatos szerződés kötést nemrég jelentette be a lengyel Solaris Bus&Coach, amely az elmúlt években a hernyóbuszok specialistájává nőtte ki magát.

Az ilyen, extra méretű buszok kapcsán fontos megjegyezni, hogy hajdanán az Ikarus is foglalkozott vele és becsülendő módon a BKV meg is építette annak a replikáját. A dupla csuklós városi autóbuszok előnye, hogy egy villamosnyi ember el tudnak szállítani két megálló között és forgalomba helyezésük nem igényel komolyabb infrastrukturális fejlesztést. Persze, tudni kell hol férnek el és hol nem.

A Liège-ben forgalomba álló 24 méteres Solaris Urbino buszok többnyire zárt pályán, úgynevezett BRT-rendszerben fognak közlekedni, ami lehetővé teszi, hogy menetidejüket ne befolyásolja az aktuális forgalmi helyet. Mindez kiszámíthatóságot és gyorsaságot ígér az utasok számára, nem utolsósorban pedig a hagyományos városi buszoknál kényelmesebben utazhatnak el célállomásukra. A város nem kevés, összesen 45 darab ilyen buszt vett.

Ráadásul valamennyi példány elektromos, ugyanis 800 kWh kapacitású akkumulátorokkal szerelték őket. Egy ilyen buszon akár 68 ülőhely is elférne, de a szellősebb utastér kialakítás érdekében összesen 50 széket építenek be. Valamennyi ülés közelében USB-pontokat is elhelyeznek, így az utasok menet közben tölthetik a készülékeiket.

A Solaris 24 méter hosszú városi alacsonypadlós autóbusza 2019-ben mutatkozott be, akkor még troliváltozatban, de egy ideje már akkumulátor-elektromos kiadás is létezik belőle. Ilyen autóbuszból a márka eddig több mint ötven darabot adott el: 14 darab a dániai Aalborgban, 36 darab pedig Pozsonyban és Prágában közlekedik.