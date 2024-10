A rózsaszínű félpót miatt minden bizonnyal sokan utána fordulnak ennek a kamionnak. A nyerges orrán lévő „Woman” felirat pedig a lehető legkonkrétabb utalás arra, hogy ez a kamion a hölgyek érdekében született meg.

Igen, a német MAN évről-évre eljátszik ezzel a szóviccel. Kevéssé ismert, de a márkanév eredete a Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg elnevezésből alkotott MAN mozaikszóból ered. Ez angolosan olvasva „emáen”, de leírva egyezik az angol „man” szóval, ami a „férfit” jelenti. Ha ez elé valaki odaírja, hogy „Wo”, akkor már kész is a „woman” vagyis a „nő” szó angolul. Így történt ez most is, mert müncheni cég egy olyan kamionnal állt elő, amely mellrákszűrésre alkalmas mammográfiai készülékkel van ellátva.

A vállalat a francia AMHDCS szervezet számára építette a kamiont, amely Dél-Franciaországban fogja használni a járművet egyfajta szűrőbuszként. A szervezet elsődleges célja, hogy a rákos elváltozásokat már időben ki tudják szűnni, ennek köszönhetően pedig rengeteg hölgy életét meg tudják menteni. A kampány során elsősorban az 50 és 74 között élő hölgyekre fókuszálnak. Az AMHDCS immáron 1990 óta létezik és eddig több mint 600 ezer szűrést végzett. A szakorvosok úttörő módon Mammobillal járják az országot és tapasztalatok szerint a rákos elváltozásokat a legtöbbször még időben sikerül ily módon felfedezni.

A kamion teljes mértékben megfelel a legújabb elvárásoknak. Olyan digitális képalkotó berendezésekkel van felszerelve, amelyeket széles körben használnak Franciaországban.

Október elsején hazánkban is bemutattak egy olyan nyerges vontatót, amely az emlőrákszűrés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az ezzel kapcsolatos cikkünk ezen a linken érhető el.