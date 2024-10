A kedden kezdődő nemzetközi turista és autóbusz vásáron, a FIAA-n mutatta be az Irizar legújabb elektromos buszát. A madridi rendezvényre a baszkföldi gyártó az i3-as legújabb generációs változatát állította ki.

„Ez egy alacsony belépésű autóbusz, amelyet teljes mértékben a jövő fenntartható városközi közlekedését képviseli. Csendes és zéró károsanyag-kibocsátással rendelkezik. Enyhén agresszívabb front részével és élesebb vonalaival teljes mértékben összhangban az Irizar többi modelljével” – olvasható az Irizar Vezessnek eljuttatott közleményében. Nem csak a dizájn, hanem a vázszerkezet és a karosszéria is módosult. A mérnökök ahol csak lehetett, könnyebb, szénszálerősítésű kompozit műanyagból készült anyagokat alkalmaztak. Ennek köszönhetően jelentős mértékben, legalább egy tonnával csökkentették a modell súlyát.

Az autóbusz teljesíti a legújabb GSR2 előírásokat, ami magában foglalja a külső kamerák és szenzorok alkalmazását. A busz továbbá megfelel az R155-ös és R156-os európai kiberbiztonsági és járműszoftver-frissítési szabványoknak is. Magyarán nemcsak a vezetéstámogató rendszerek, hanem a digitális biztonság terén is nagyot lépett előre az autóbusz.

Nemcsak külsejében és szerkezetében újult meg az i3-as, ugyanis a vezetői környezetet is újragondolták. Ennek szellemében teljesen új műszerfalat kapott. Ezenkívül a jármű elektronikus felépítése lehetővé teszi az adatelemzést az események észlelése és a megelőző karbantartási intézkedések végrehajtása érdekében.

Az új elektromos Irizar i3 karosszériája önhordó konfigurációban és különböző elektromos alvázakkal készül. Továbbra is elérhető ugyanakkor dízel-, biodízel-, HVO-, hibrid- vagy gázhajtással is. Az elővárosi modellváltozat háromféle – 12,05, 12,75 és 14,9 méteres – hosszúságban gördül le a gyártósorról. A legnagyobb kivitelben 53-57 szék is rendelkezésre állhat.

Az Irizar elektromos busza meglehetősen régóta van a piacon, hiszen eredetileg 2014-ben mutatkozott be. Akkor még csak városi kivitelben. Az a változat azonban még csak 200-250 km-t tudott megtenni egy feltöltéssel. A most bemutatott helyközi kivitel 400 kilométeres hatótávval rendelkezik, vagyis tökéletesen alkalmas lesz a nagyobb távolságok megtételére az agglomerációs környezetben.

Az Irizar számításai szerint egyetlen egy elektromos busszal 33 ezer liternyi üzemanyag és legalább 88 tonnányi szén-dioxid kibocsátás takarítható meg.