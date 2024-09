Az Iveconak már több mint negyven éve létezik kishaszonjárműve, amely Daily néven fut. Igaz, kissé kinőtte magát, mert akad belőle olyan is, ami már B-jogsival nem vezethető, hiszen 7,2 tonnás össztömegű. Az olasz cég még az év elején jelentette be, hogy összefog a Hyundai Motor Company-val annak érdekében, hogy egy közepes méretű, alternatív hajtású áruszállítóval lépjen piacra. Ez az a szegmens, ahol a VW Transporter, Ford Transit, vagy éppen a Stellantis Pro furgonok versenyeznek.

Hatótávot, de gyorsan

A hannoveri IAA haszonjármű kiállításon debütált az együttműködés közös gyümölcse, az eMoovy, amely tisztán akkumulátor-elektromos kishaszonjármű. A két cég választása egy fülke-alvázas kivitelre esett, de zárt áruszállítóként is kapható lesz. Az újdonsággal alapvetően a 2,5 – 3,5 tonnás szegmenst célozzák meg. A gyártó által közzétett adatok szerint az eMoovy hatótávolsága akár 320 kilométer is lehet. Alapvetően az utolsó kilométeres kiszállításokra tervezték, vagyis ideális futárautó lehet belőle, de a tüzéről is el lehet hozni vele az építőanyagot. Az energiatároló csomagjának kapacitása, maximális számú akkumulátor szám esetén akár 76 kWh is lehet.

Az újdonságot a Hyundai 800 voltos fedélzeti elektromos hálózatával vértezték fel, ami alkalmassá teszi az ultragyors töltésre. Ennek köszönhetően ugyanis mindössze 10 perc alatt 100 km-re elegendő hatótávra tehetnek szert a felhasználók. Az eMoovy az Ionioq EV-ből ismert intelligens, akkumulátor-kezelő rendszert (BMS) használja, amelynek feladata, hogy feldolgozza az érzékelőkön keresztül érkező, akkumulátorokkal kapcsolatos információkat, illetve, hogy azonosítsa az esetleges meghibásodásokat a biztonságos állapot fenntartása érdekében.

Mindemellett Az eMoovy a többcélú járművekre (MPV) specializált „Vehicle-to-load” (V2L) funkciókkal is fel van vértezve, így akár „áramforrásként” is használható különféle elektromos eszközök számára. Fülkéje és utastere teljes egészében a Hyundai Stariából ismert megoldásokat vonultatja fel. A sofőr munkáját olyan fejlett vezetéstámogató rendszerek segítik, mint az ütközésre-figyelmeztető rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, vagy parkolószenzorok.

Az eMoovy-t alapvetően a Hyundai Motor Company fogja gyártani az Iveco részére, amely pedig az Európai piacon, az uniós megrendelők igényei alapján „testre szabja” a közös együttműködés égisze alatt készülő járműveket. A modell egy feltöltéssel 320 kilométert tud megtenni, tehát ilyen értelemben versenyképes lesz a jelenleg a piacon kapható versenytársakkal. A várható árszintet, valamint a forgalmazással kapcsolatos részleteket egyelőre nem tették közzé.

Áruterítésre ideális

Nem a dél-korai génekkel rendelkező kisteherautó volt az egyetlen újdonság az Iveco hannoveri standján. A márka egy merev felépítménnyel ellátott, háromtengelyes Iveco S-e Way Rigid tehergépkocsiról is lerántotta a leplet. Ez a következő lépcsőfok a gyártó elektromos teherautó-kínálatában, amely eredetileg a Nikola, majd később Iveco márkanévvel készülő elektromos nyerges vontatókkal kezdődött. A világ legrangosabb haszonjármű-kiállításán bemutatott teherautó az FPT Industrial elektromos tengellyel van felszerelve, akkumulátorainak összkapacitása pedig eléri a 490 kWh-ot. Az Iveco ezt a tehergépkocsit elsősorban a városi, valamint regionális áruterítéshez ajánlja.

Érdekesség, hogy az olasz gyártó standján látható volt még egy speciális, Xcursor 13 típusú, hidrogénmotor utalva ezáltal a gyártó által a közeljövőben meghódítani kívánt alternatív ösvényre. Az Iveco emellett bemutatott egy nehézkategóriás hibrid teherautó koncepciót is, amely elektromos hajtótengellyel, valamint Cursor 9 H2 típusú hatótávnövelő szerepet betöltő motororral volt felszerelve. A standon továbbá helyet kapott egy N67 Hythane típusú, szintén FPT Industrial fejlesztésű motor, amely a hidrogén és metán keverékével működik és amelyet alapvetően mezőgazdasági, vagy ipari felhasználású járművekhez terveztek.