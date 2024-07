Most már biztos, hogy a Tesla is részt vesz kiállítóként az egyik legrangosabb haszonjármű-kiállításon, a hannoveri IAA-n. A mustra – amely idén szeptember 17. és 22. között várja a látogatókat – olyan nagy európai gyártók újdonságait vonultatja fel, mint az MAN Truck&Bus, a Mercedes-Benz, vagy éppen a Scania. Ezek a márkák azonban általában minden IAA haszonjármű-kiállításon képviseltetik magukat.

A Tesla most először rúghat labdába ezen a téren, a Semi névre hallgató nyerges vontatójával, amely sorozatgyártása jelentős késéssel, csak 2022-ben indulhatott el. Érdekes módon mégsem az amerikai, hanem a kínai gyártók lesznek a legtöbben a külföldi kiállítók közül. Őket követik a törökök és az olaszok.

Egyes feltételezések szerint a Tesla az európai piacra szánt Semi nyerges vontatót fogja bemutatni. Mindez nagyon is életszerű lenne, hiszen egy kínai versenytárs, a Windrose éppen a Semire hajazó elektromos nyerges vontató európai gyártását jelentette be nemrég. A Tesla Semit 2017-ben leplezték le és kezdetben több nagyobb cég is leadott rá foglalást.

Eredetileg 2019-ben kezdődött volna a sorozatgyártása, de csak három évvel később kezdődhettek meg a kiszállítások a PepsiCo számára. A multi legalább 125 darabot rendelt belőle, de az UPS is leadta a foglalását 100 darab elektromos Tesla kamionra.

A Tesla ennek ellenére úgy számol, hogy 2026-ban már 50 ezer példány készülhet a nevadai gyárban. Ez jelen pillanatban szürreális elképzelésnek tűnik. Még akkor is, ha a gyártó által kommunikált adatok szerint a Semi egy feltöltéssel 482-800 kilométert tud megtenni. Ígéretes adatnak tűnik még a Tesla részéről, hogy mindössze 30 perc alatt 70 százalékosra tölthetők az akkumulátorai. Az amerikai cég szerint a Semi használatával három év alatt legalább 200 ezer dolláros megtakarítás érhető el.