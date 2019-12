A 22,5 tonnás össztömegre hitelesített masszív ruszki alváz sokféle igényt ki tud elégíteni. Csőrős fülkéje egyáltalán nem szűkíti le az elképzeléseket, hiszen van belőle csapatszállító, darus és tartályos változat is. Miért éppen a lakóteherautó lenne akadály? A Nextből ilyet is lehet készíteni, amit jól mutat ez az egyedi építésű változat, amelyet az alapváltozat többszöröséért, összesen 16,5 millió rubelért kínálnak Oroszországban. Hogy mit kap ezért cserébe a vevő?

A legendás Ural 4320-as utódját, a Nextet 2015-ben mutatták be. Az orosz gyártó még abban az esztendőben bebizonyította, hogy a következő generációs off-road teherhordójának sincs miért szégyenkeznie, hiszen fenyőket uzsonnázik , ha éppen úgy tartja kedve. Az Ural új formavilága annyira inspiráló volt, hogy egy orosz tervező rögtön megálmodta a nyerges vontatós változatot belőle, ami végül az íróasztal mélyére került. A Next maradt az, aminek megálmodták, azaz egy nagy teherbírású, háromtengelyes, off-road alvázas teherautónak, amiben még az Oxxo Racing Team is látott fantáziát.

Rögtön a sofőr ülés mögött négyszemélyes asztal kapott helyet, amelyet egy kis főzőfülke követ. Az itt helyet foglalók az ajtó fölé helyezett síkképcsöves televízión nézhetik kedvenc sorozataikat, vagy filmjeiket. A képernyőnek háttal ülők pedig a nagyméretű oldalsó ablakon át gyönyörködhetnek a tájban. A minikonyhában mosogató, gázfőzőlap, fagyasztó résszel ellátott hűtőszekrény, valamint egy mikró is megtalálható, így a hosszabb utaknál biztosan lesz hol kifőzni egy jóféle orosz pirogot. A nagy belmagasság lehetővé tette a zárható tárolórekeszek beépítését is az ablakok fölé, így a fedélzeten utazók biztosan el tudják helyezni személyes holmijaikat.

A konyhafülkével szemben egy nagyobb méretű fürdőkabint alakítottak ki, amelyben mosdókagyló, toalett és zuhanyzó is megtalálható. A “fürdőszoba” a szokásnál nagyobb alapterületet kapott, ami mindenképpen dicséretes egy off-road terepre szánt lakóautónál. A hátsó traktusba egy-egy ágyat építettek be, amelyeket egy falépcsőn keresztül lehet megközelíteni. Nem ez az egyetlen hálóhely ugyanakkor, hiszen a fülke fölött is van egy hálókabin, amelyet két fő számára kínál pihenési lehetőséget.

Az uralkodó trendeknek megfelelően ez az Ural Next is képes magával vinni plusz egy járművet, ennek megfelelően a hátfalán kialakított tárolóra akár egy motorkerékpárt is fel lehet tenni. Ezen kívül még egy dízelgenerátort is képes magával cipelni a jármű, a három, összesen 800 literes üzemanyagtartálynak köszönhetően pedig meglehetősen hosszú utakat lehet bevállalni a Nexttel. Az Ural ezzel a lakóteherautóval nagy lépést tesz afelé, hogy a hobbijárműveket keresők célkeresztjébe is bekerüljön, sőt, idővel akár a Zetrosok egyeduralmát is megtörheti ebben a kategóriában.