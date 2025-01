Amikor Magyarországon döcög a használtautó-kereskedelem, akkor is gazdát cserél évente 600-650 ezer autó, a legjobb években pedig 800 ezernél is több átírást végeznek a hivatalok. Tavaly még ennél is jobb év volt, minden korábbi rekord megdőlt: a hazai piac forgalma először lépte át a 900 ezer darabos éves szintet, miközben a korábbi abszolút csúcsot 2022 tartotta 825 ezer darabbal. Ezek a számok is jelzik, mennyire sokunk életének része a használtautó-vásárlás, annak minden örömével, reményével, de nehézségével, kellemetlenségével és kockázatával is.

Hétfőn megveszed, szerdán már nem elérhető?

Használt autót venni a legtöbb embernek nem izgalmas vadászat, hanem nyűgös és rizikós feladat. Ezért kell érdemi átvizsgálással és hiteles állapotlappal mérsékelni a rizikót, és legfőképp olyan eladót választani, akivel a – cikk végén részletesen tárgyalt – szavatosság nem üres ígéret – mutat rá anyagában a CarNet. Mert nemcsak az autóra szánt összeg meghatározása, a típusok kiválasztása, a konkrét autó ellenőriztetése fontos. Nagyon sok múlik azon is, milyen forrásból vásárolunk használt autót! Merőben eltérő hátteret és biztonságot jelent egy márkakereskedés használt autós üzletága, egy teleppel rendelkező, régóta azonos helyen működő használtautó-kereskedés, mint egy magánszemély, egy kisebb-nagyobb trükkökkel élő autónepper vagy a zsebnepper. Utóbbi is profitszerzési céllal értékesít használt autókat, de sokszor nincs mögötte cég, telephely nélkül működik és teljesen feketén pörgeti a kocsikat.

Tehát az autó állapotához mérhető fontosságú az eladó háttere. És ebből a szempontból a márkakereskedések messze a piac legmegnyugtatóbb szereplői. Itt nem kell attól tartania a vásárlóknak, hogy hétfőn megvesznek egy autót és szerdán már nem találják meg a kereskedést, ami sajnos előfordul a használtautó-kereskedelemben, legyen az eladó murvás kereskedés vagy magánember.

Miért nehezebb a magánszemélyekkel?

Aki nem ért az autókhoz, talán bízik benne, hogy egy magánszemély eladóval laikus áll laikussal szemben, míg egy márkakereskedés profi értékesítőjével szemben ő a kiszolgáltatott. Pedig vevőként épp ott van a legkiszolgáltatottabb helyzetben, ahol az autóhoz nem kap hiteles állapotlapot, ahol semmi másra nem támaszkodhat, mint az eladó szavára. Ki ismerné jobban az autót és hibáit annál az embernél, aki a kocsit évek óta használja, aki döntött arról, hogy megtörténnek vagy elmaradnak-e a szükséges karbantartások és a kocsi értékéhez képest költséges javítások?

Magánszemélytől használt autót vásárolni nehezebb lehet, mint cégtől. Az eladók többnyire dolgoznak, ritkán lehet hozzájuk munkaidőben a telefonos rákérdezés után beállítani autónézőbe. Nehezíti az egyeztetést, ha a tulajdonos még használja az autót, szemben a kereskedésekben álló, vevőre váró autókkal. Az autó sokszor a napi használat koszát viseli, ha az eladónak épp nincs ideje frissen lemosni az autót, nehezebben mérhető fel a karosszéria állapota, nem, vagy rosszabbul láthatók a karcolások, horzsolások, horpadások és kezdődő rozsdásodások. Nincs annál rosszabb, mint az első kocsimosásnál kiábrándulni és rájönni, hogy másik autót kellett volna megvenni.

Egy magánszeméllyel az alkufolyamat is problémásabb lehet. Egy használtautó-kereskedővel szemben, aki ismeri az árakat és tisztában van az autók értékével, hibáival, egy magánember nehezebben tekint objektíven a saját autójára, annak problémáira. A kocsihoz való kötődés elfedheti az eladó elől a valós és releváns értékcsökkentő tényezőket, például az ócska gumiabroncsokat, a szervizdokumentumok hiányát, a hatástalan katalizátort, a csereérett kettős tömegű lendkereket, ami a turbófeltöltő terjedésével egyre több benzines autóban is ott van az utóbbi 10-15 évből.

Tiszta autók, korrekt állapotfelmérés a márkakereskedésekben

Egy márkakereskedés használtautó-üzletága Magyarországon forgalomba helyezett, tiszta és követhető előéletű autók megvásárlására és értékesítésére törekszik. Ez a szándék azonban nem azt jelenti, hogy a külföldről behozott autókat ne számítanák be, vagy ne foglalkoznának más gyártmányokkal is, mint az újként képviselt márka. De az elvek és az értékek minden esetben azonosak.

Márkakereskedésből azért is kisebb kockázat lehet használt autót vásárolni, mert itt jobban működik az autó leinformálása, az ügyfél átfogóbb képet kaphat az autó előéletéről. Ha az adott márka európai szervizadatbázisa a karbantartások lekérdezését nem tenné lehetővé, a márkaszerviz akkor is láthatja a garanciális javítások, visszahívási kampányok, szervizakciók elvégzéséhez tartozó futásteljesítményt.

Ne hagyd magad becsapni!

Aki a szabadpiacról vesz autót, sokszor csak külföldről behozott és külföldről behozott autók közül választhat, mert a meghirdetett autók zöme ilyen. A magyar rendszámra váró használt autókkal gyakori neppertrükk, hogy a megtévesztett vevő valójában nem az autót neki értékesítő céggel vagy személlyel szerződik, mert a kinti tulajdonos neve szerepel az adásvételi szerződésben.

Ilyen dokumentumot aláírni rendkívül előnytelen, mert innentől a vevő minden szavatossági üggyel ehhez a külföldi félhez kénytelen fordulni. Ez esélytelenné teszi a sikeres reklamációt, mert a kinti tulajdonos, ha elérhető egyáltalán, igazolni fogja a magyar károsultnak, hogy ő ezt az autót másnak adta el, és semmi köze az ügyhöz.

Garancia helyett szavatosság

Ezzel máris a szavatossághoz értünk, amit sokan tévesen garanciának neveznek, és ami a használtautó-vásárlás egyik fő tényezője lehet. A vevőt védő szabályozás különféle feltételekkel, de minden használt autó eladójára vonatkozik, ám nagyon nagy különbségek adódnak abban, hogy a vevő ebből a jogából mit tud érvényesíteni. Márpedig ez a jog is annyit ér, amennyi érvényesíthető belőle.

Nem városi legenda, hanem konkrétan elhangzott fenyegetés volt egy neppertől a reklamáló ügyfélnek, hogy „Ha még egyszer meglátlak itt, eláslak a hátsó kertbe!” – idézi fel megütközve egy értékesítő, mennyire másképp is működhet ez az ipar, mint a márkakereskedésekben. A károsult ezt követően lemondott szavatossági igényéről, és egy életre megtanulta, hogy a szavatosság csak ott ér valamit, ahol nem bújnak ki alóla. Minél nagyobb a baj, annál nyilvánvalóbbak a vevő számára a márkakereskedésből vett használt autók előnyei.

Fogyasztói szerződés: a legjobb háttér magánembereknek

Fontos tudni, hogy a jog különbséget tesz az eladók között. Amikor egy magánszemély cégtől (akár márkakereskedésből, akár murvás használtautó-kereskedésből) vásárol használt autót, kettejük között úgynevezett fogyasztói szerződést köttetik, ami lényegesen védettebb helyzetbe hozza a vevőt, mint ha másik magánszemélytől vásárolna autót. Ám fogyasztói szerződés csak akkor jön létre, ha eladóként az a kereskedés szerepel az adásvételi szerződésben, amely cégtől az autó vesszük. A lényeg a szavatossági igény érvényesítése az autó rejtett hibája esetén.

Fogyasztói szerződés esetén a vásárlást követő fél évben az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy a hiba oka az autó eladásakor még nem állt fent, az később keletkezett. Fél év után a vásárlóé a bizonyítási teher, tehát neki kell per esetén igazolnia, hogy a járműben már a megvásárlásakor adott volt a hiba, vagy annak oka későbbi.

Magánemberek közötti adásvétellel nem keletkezik fogyasztói szerződés, vita esetén mindig a vevő, az autó új tulajdonosa viseli a bizonyítási terhet. Szavatossági szempontból az érintett jobban jár a kereskedéstől vásárolt autóval, már ha sikeresen számon kérhető az eladón a szavatossági kötelem, de egy márkakereskedésben nem bújnak ki alóla.

Megfizethető és hasznos a garanciabiztosítás

A szavatosság azonban egyáltalán nem kényszeríti a korábbi tulajdonost a használt autó mindenféle hibájának kijavítására vagy költségének átvállalására! Fontos tudni, hogy a 12 havi szavatosság nem vonatkozik kopóalkatrészekre, sem pedig az autó használtságából természetesen fakadó hibákra. Ez logikus is, mert az autó használtsága (növekvő kora és futásteljesítménye) arányban áll a vételárával. 200-300 ezer kilométeres autókban gyakorlatilag bármi elromolhat az alkatrészek elhasználódása miatt, míg 30-40 ezer kilométeres autóval például váltóhiba vagy az elromló generátor javítása könnyebben érvényesíthető.

Épp a vevőknek kedvező szavatossági háttér miatt érdemes márkakereskedésből vagy használtautó-kereskedésből, a vállalkozás tulajdonában lévő autót vásárolni. Minden esetben hasznos továbbá külön garanciabiztosítást kötni a megvásárolt használt autóra, amely a váratlan, nagy összegű javítási kiadások részbeni vagy teljes átvállalásával sokkal több embernek jött volna jól, mint ahányan élnek ezzel a körülbelül 30-70 ezer forintba kerülő lehetőséggel.

Mit érdemes venni kevés pénzből és jó fogyasztással? Mutatunk néhány példát: