Azt gondolhatnánk, hogy a Bugatti Veyron tulajdonosoknak éppel elég az autó birtoklásával járó feltűnés, de az olyan cégek virágzása, mint a véleményes ízlésvilággal tuningoló Mansory világossá teszi, hogy még a világ egyik leggyorsabb szupersportautójának gazdái is több feltűnésre vágynak. Át is keresztelték az autót, míg korábban Bugatti Veyron néven mutatkozhatott volna be, addig most Vivere Diamond Edition lett.

A leglátványosabb változás a fényezés, mely tulajdonképpen maga a színtiszta szénszál csak a megszokott négyzethálós mintázat helyett kollázs hatású karbont használtak a karosszériaelemeken és természetesen a beltérbe is jutott belőle bőséggel. Ezzel burkolták a műszeregység árnyékolóját, a középkonzolt és az ajtókárpitokra is jutott belőle. Ahol pedig nem szénszál figyel, ott hófehér bőr található. A kabint LED-es hangulatvilágítással dobták fel.

Átdolgozták a lökhárítókat, melyekbe nagyobb hűtőnyílások kerültek, a vékony küllős, kovácsolt felnik pedig állítólag hatékonyabban vesznek részt a fékek hűtésében. Természetesen a hátsó lökhárító sem maradt érintetlen és a Mansory reszelt kicsit az aerodinamikán is, így kicsit több leszorítóerőtt termel a Veyron. A felfüggesztés maradt az eredeti, ahogyan a technika is.

A Bugatti Veyron Super Sport változatának 8 literes, négy turbóval megtoldott W16-os motorja 1200 lóerőt teljesít, mellé 1500 Nm nyomatéka van. Sebességét 415 km/órában limitálták annak érdekében, hogy megvédjék a gumikat. Álló helyzetből 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás tempóra.