2006-ban az év fiatal pilótájának is megválasztották a britek, Forma-1-es ülésig azonban sosem jutott el Oliver Turvey, legalábbis versenyhétvégéken. A McLaren így is megbecsülte a versenyzőt: az elmúlt 15 évet náluk töltötte háttérfejlesztésekkel, tesztekkel és szimulátormunkával. Közben a pilótának maradt ideje más dolgokra is: versenyzett a Forma-E-ben, Le Mans-ban pedig kategóriagyőzelmet aratott a 24 órás versenyen.

A 37 éves pilóta azonban másfél évtized után távozik Wokingból, székhelyét pedig Grove-ba teszi át – jelentette be a Williams. Mint írják, feladata ugyanúgy teszt- és tartalékversenyző lesz, ráadásul idén meg is újul a csapat szimulátora, így munkájára és tapasztalatára végképp nagy szükség lesz Carlos Sainz és Alexander Albon mellett.

Turvey egyébként nem csak a szimulátor környékén lehet hasznos tagja a csapatnak. Mérnöki diplomáját a Cambridge-i Egyetemen szerezte, és akár ez is segítséget jelenthet a 2026-os szabályváltozások előtt.