Jeff Dodds, a Forma-E ügyvezető igazgatója még a 2024-es szezon kezdete előtt fogadott arra, hogy Max Verstappen nem fogja megszerezni zsinórban a negyedik vb-elsőségét, bár tudta, hogy valószínűleg senki sem fogja megállítani a hollandot.

Verstappen meg is védte a bajnoki címét, ezek után joggal merült fel a kérdés, mi lesz a fogadás sorsa. Dodds korábban 250 ezer dollárt tett arra, hogy ez nem fog sikerülni, azonban az idei év kimenetelétől függetlenül nem vész kárba a mostani árfolyamon 97,5 millió forintnak megfelelő, jótékony célra felajánlott összeg.

Dodds egy videóhívásban abban egyezett meg Verstappennel, hogy együtt osztják szét az adományt. Megállapodásuk értelmében az összeg felét a Red Bull jótékonysági alapítványa, a Wings For Life kapja a gerincsérülések gyógyítására irányuló kutatásaihoz, míg a másik felét Dodds a More Than Equal programnak ajánlotta fel, melynek az a célja, hogy női tehetségeket adjon a motorsportnak.