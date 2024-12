Drámaian indult a konstruktőri bajnoki címért hajtó McLaren számára a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj: Oscar Piastri megforgott az első kanyarban Max Verstappen Red Bulljának hathatós segítségével. A csapatnak sovány vigaszt jelenthetett, hogy a hollandot a történtek miatt megbüntették, mert az ausztrál versenyző visszaesett a mezőny végére.

A sor végén ráadásul még egy incidensbe belekeveredett: megtorpedózta Franco Colapinto Williamsét, ami miatt viszont őt büntették.

