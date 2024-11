Ahány szereplő, annyiféle vélemény és megszólalás. Ember legyen a talpán, aki jól meg tudja tippelni, hogyan osztja el a Red Bull pilótái közt két csapatának négy ülését. Az egyik legvonzóbb hely a Red Bull második számú ülése, mellyel kapcsolatban ugyan Sergio Perez azt állítja, fixen maradni fog, felettesei szerint a döntés még várat magára.

Erre a helyre pályázik Cunoda Juki is. Az RB japán pilótája felett gyakorlatilag mindig elsiklik mindenki, amikor esélylatolgatásról van szó, és láthatóan ebből kissé elege is lett. Ki is bulizta a Hondával közösen, hogy tesztelhesse az év végén az anyacsapat versenygépét, és az első szimulátoros körökön is túl van már vele a versenyző.

Cunoda úgy érzi, a szimulátorozás igen jól sikerült. „Különböző pályákon mentem, hogy megszokjam, milyen is a Red Bull autója. Igencsak gyors autó. A szimulátorban más, mint az RB. Remek vezetni, komoly tempót lehet vele bevinni a kanyarokba, és élesen fordul a mi autónkkal összevetve.”

„Jó érzés volt vezetni. Alapvetően a szimulátoros munka is csak munka, de amikor a Red Bullt vezettem, azt éreztem, hogy élvezetes volt. Eddig amit tapasztaltam, az alapján ez az autó passzolna hozzám. Szerintem jól illik hozzám” – jelentette ki a japán pilóta, aki szerint az utolsó két futamon nyújtott teljesítmény sorsdöntő lehet az előléptetése szempontjából.

„Nem tudom, mi mást kellene tennem még, hogy meggyőzzem őket. Nyomni fogom neki, nekem csak erre van ráhatásom. A Red Bull-ülésről ők döntenek” – utalt főnökeire Cunoda.