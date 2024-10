Lesipuskásként viselkedett a rajtnál, így a negyedik helyről startolva aratott magabiztos győzelmet Charles Leclerc a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon. Carlos Sainz második helyének köszönhetően kettős győzelmet ünnepelhetett Austinban a Ferrari, míg a dobogó legalsó fokára – Lando Norris büntetése után – a Red Bull világbajnoki éllovasa, Max Verstappen állhatott fel.

Az 56 körös verseny leintése után 2009 világbajnoka, Jenson Button készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Nem volt könnyű hétvége, mert nem éreztem az összhangot az autóval, de bíztam benne, hogy jobb lesz a verseny, és jobb is lett” – mondta idei harmadik és pályafutása nyolcadik győzelme után Leclerc. „Láttuk, mi volt a sprinten, és nem ijedtünk meg, még ha azt is gondoltuk, hogy javulni fognak a többiek. Így is nálunk volt az előny.”

„Nagyszerű munkát végeztünk, a mérnököknek köszönhetően nagyon jó volt az autó tempója. Őrülten dolgoztak a szingapúri és az elmúlt néhány versenyen bevetett fejlesztéseken, és úgy tűnik, ez kifizetődik. Az egész csapat remekül dolgozott. A bokszkiállások is flottul mentek, minden jól sikerült, és nagyon örülök neki. Még mindig a bajnoki cím a cél, de jól kezdtük ezt a három hétvégét.”

„Gratulálok az egész csapatnak és Charles-nak is a csodálatos eredményhez. Ezzel pontosan oda kerültünk, ahol lenni szeretnénk a konstruktőri bajnokságért folytatott harcban” – beszélt bizakodóan Sainz a Ferrari bajnoki esélyeiről. „Tudtam, hogy a verseny zömében a rajtnál fog eldőlni. Számítottam rá, hogy Lando és Max keményen fognak csatázni az 1-es kanyarban, de sajnos én jöttem ki ebből a legrosszabbul, így nem tudtam átvenni a vezetést.”

„Annak ellenére, hogy a tempó az elejétől fogva nagyon jó volt, és nagyon gyors volt, fontos lett volna a pályapozíció is, így be kellett érnem a második hellyel, egyébként jó verseny volt” – folytatta az összegzést a spanyol. „Határozottan az idei autó egyik erőssége, hogy el tudjuk nyújtani az etapokat és nem koptatja annyira a gumikat. Ezt nagyon élvezem, és emiatt sokkal jobban élvezem a versenyzést, mint tavaly.”

„Tavaly az összes futamot védekezéssel töltöttük és veszítettük a pozíciókat, azonban az idén támadásba lendültünk. Nem kell túl sokat gondolnunk a gumikra, csak nyomnunk kell és előznünk, ami szórakoztató. Remélhetőleg ez így is marad az év végéig.”

„Nehéz verseny volt, soha nem volt meg a tempóm ahhoz, hogy támadjak” – kezdte Verstappen, aki így 57 pontra növelte a fórját a tabella élén. „Sokszor voltam alulkormányozott, nehezen tudtam fékezni, ami a védekezést is megnehezítette. Minden egyes alkalommal, amikor támadott valaki, egyszerűen nem tudtam annyira későn fékezni, mint a másik fél.”

„Mindent megpróbáltam azért, hogy magam mögött tartsam” – tért ki a Norrisszal vívott csatájára a holland. „Nagyszerű eredmény, hogy végül dobogóra állhattam.”

„Megvan a véleményem [az esetről], de azt nem itt kell elmondanom. Hagyom, hogy a versenyfelügyelők tegyék a dolgukat. Számomra ez egy olyan verseny volt, amiből sokat tanultunk, és ki is fogjuk elemezni” – zárta rövidre a háromszoros világbajnok.