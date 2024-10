A ferraris Charles Leclerc nyerte a 2024-es Forma-1-es Amerikai Nagydíjat Carlos Sainz és a Red Bull hollandja, Max Verstappen előtt. Utóbbi Lando Norristól örökölte meg a dobogót, a McLaren pilótáját a futam fináléjában ugyanis megbüntették.

Az 56 körös futam alatt napos volt az idő, a levegő 27, a pálya 46 Celsius-fokos volt a rajt környékén. Előzetesen az egy- és két kiállás is reális opciónak tűnt a Pirelli jóslata szerint, ám a gumiválasztás nem volt túl színes. A többség a közepes abroncsokon kezdett, és csak öten a középmezőny végéből – köztük a két Mercedesszel – választottak kemény Pirelliket.

Az élről induló Lando Norris Szingapúr után itt is elvesztette a vezetést a McLarennel, de Max Verstappennel annyira elfoglalták egymást, hogy a Ferrarival negyedik helyről rajtoló Charles Leclerc állt az élre. A másik vörös autóval Carlos Sainz a harmadik helyre tagozódott be, a holland Red Bullja és Norris elé. Sainz az első körben még támadta Verstappent, így Leclerc lélegzetvételnyi előnyhöz is jutott az élen.

A rajt másik nagy nyertese Lewis Hamilton volt a Mercedesszel, a második kör végén már a 12. volt a brit. Csak említeni kellett a hétszeres világbajnokot: a harmadik körben miatta lépett pályára a biztonsági autó, miután a sóderágyba csúszott. Autója épp ott és épp úgy sodródott ki, mint a csapattárs Russell az időmérő végén, csak a tempó volt lassabb.

A safety car az ötödik kör végén gurult vissza a bokszba, és folytatódott a verseny. Nem volt változás az élmezőnyben, hátrébb viszont Lance Stroll bukott több helyet is az Aston Martinnal. A legjobb négyest egyébként Oscar Piastri (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Cunoda Juki (RB/VCARB), Sergio Perez (Red Bull) és Fernando Alonso (Aston Martin) követték ekkor. Utóbbit gyorsan letisztázta Nico Hülkenberg a Haas-szal.

Norris tempója sem az újraindítás előtt, sem utána nem tűnt combosnak, leginkább Ferrari-Red Bull meccsnek tűntek az első körök, valamivel potensebbnek tűnő vörös autókkal. Sainz a 9. körben a motorerő hiányára panaszkodott a kigyorsításokon, emellett pedig masszív üzemanyagszagot érzett. Látszólag így is tartotta Verstappen tempóját, kb. másfél másodperccel autózott a holland mögött, miközben Leclerc előnye az élen már a 4 másodpercet közelítette.

Egy pillanatra meglendült a sárga zászló a 10. körben, bár Csou Kuan-jü számára ez rengeteg időt és pozíciót jelentett, mivel a Kick Sauber kínaijának megforgása miatt volt érvényben a figyelmeztetés.

LAP 10/56



Zhou, who was going well in P13, spins at Turn 1 and drops down the order to P19 😖#F1 #USGP pic.twitter.com/38LpkXDGLq — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Leclerc a 13. körre már 5 másodpercre növelte előnyét, miközben Verstappenre ragadt Sainz továbbra is. Norris nem volt aktív tényező a dobogóért zajló meccsben, hátránya közel három másodperc volt Sainz mögött. A rádiózásból egyébként kiderült, hogy Verstappen autóján valamilyen problémát fedeztek fel, de a Red Bull szerint ez orvosolhatónak tűnt a kerékcsere alatt.

A Mercedes vesszőfutása Hamilton kiesése után is folytatódott: Russell Valtteri Bottas Kick Sauberjét a pályáról leszorítva előzte meg, ezért öt másodperces büntetést kapott a brit a 16. körben. Ekkortájt már zajlottak a kerékcserék, azonban a pontszerző zóna csak a 18. kör magasságában vált érintetté.

George Russell has been handed a 5-second penalty for forcing Valtteri Bottas off the track 👇



📻 "What?!" says Russell over the radio 😤#F1 #USGP pic.twitter.com/WfFD6QaG4s — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

A legjobb helyen haladók a 22. körben kezdték a kerékcseréket, Sainz próbált Verstappen elé vágni. A spanyol friss kemény gumikat kapott és az ötödik helyen folytatta a versenyt. Innentől a Leclerc mögött ekkor már 9 másodpercre lévő hollandnál pattogott a labda.

A Red Bull azonnali válasza elmaradt, de a többieké is az élmezőnyben. Verstappen végül a 26. körben kapott új kemény gumikat, és ahogy várható volt négy kör különbséggel, Sainz mögé tért vissza a versenybe. Ekkor már nem kockáztatott Leclerc sem, neki is felrakták a kemény Pirelliket. A McLaren párosa került ezzel az élre ideiglenesen.

Féltáv elteltével még bőven voltak olyanok, akik nem jártak kerékcserén. Elég csak a két McLarenre gondolni, de az eddigre a pontszerző zónába evickélő Russell is ebbe a táborba tartozott.

Leclerc a 31. körben megtörte a McLarenek páros vezetését, az új gumikon simán levadászta Piastrit a második helyért. Norrist már nem kellett elkapnia, mert a kör végén a brit megkapta kemény abroncsait, és az ötödik helyen, Verstappen mögött 6 másodperccel folytatta a száguldást. Ismét Leclerc vezetett tehát, előnyéből pedig a kemény gumikon sem veszített: miután Piastri is cserélt, Sainz volt a második bő 7 másodperccel lemaradva, Verstappen előtt pedig 11 másodperc volt a fórja.

A stewardok a 33. körben újabb büntetést osztottak ki, ezúttal Gasly kapott öt másodpercet pályán kívüli előzésért. A 36. körben Cunoda is kapott egy ötöst leszorításért.

Az élmenők kerékcseréit követően Norris mintha erőre kapott volna, Leclerc-rel váltva futotta a leggyorsabb köröket, és kezdte becserkészni Verstappent. Panaszkodott is a holland a kemény gumikra, miszerint nem tud fékezni és támadni vele.

LAP 36/56



Battle for P3 ⚔️



The current gap between Verstappen and Norris is around 4.5 seconds and falling all the time #F1 #USGP pic.twitter.com/bvvzvwdXOw — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

A 40. körben Leclerc továbbra is simán vezetett Sainz előtt, aki ekkorra már 6 másodperc fölé növelte előnyét Verstappen előtt. A holland mögé Norris már két másodpercre felzárkózott eddigre, Piastri pedig a senki földjén autózott az ötödik helyen. Russell volt a hatodik, aki ekkor még mindig a rajt óta nyúzott gumijait gyötörte. A Mercedes-pilóta végül a 41. kör végén kapott közepes abroncsokat, és letöltötte büntetését is. Ezzel együtt is a nyolcadik helyen, Perez és Hülkenberg mögött folytathatta a futamot, Liam Lawson (RB/VCARB) és Gasly előtt.

A 41. körben egy pillanatra meglendült a sárga zászló, ezúttal Cunoda forgott meg az első kanyarban.

A Verstappen-Norris saga amerikai felvonása a 44. körben indult újra, a McLaren versenyzője ekkor került egy másodpercen belülre a bajnoki címvédőhöz képest. Reális esélyük már nem volt a Ferrari ellen, az élen ráadásul Sainz lassan közeledett is Leclerc-hez. Norrisnak azonban kellettek a pontok bajnoki reményeinek életben tartásához, ezért a dobogóért is nagy erőkkel küzdött.

LAP 47/56



The two title rivals side by side! 😵



Verstappen manages to repel Norris's attack this time around #F1 #USGP pic.twitter.com/t5aFzt7mgB — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

Norris első komolyabb próbálkozása a 47. körben volt, de Verstappen szépen védekezett. A következő körökben többször is nézelődött a brit, de végül hosszas csata után az 52. körben történt meg az előzés – bár a felek vitatták, hogy mennyire volt szabályos a pozíció megszerzése. A versenyirányítás is, ezért Norris kapott is a végén egy öt másodperces büntetést.

LAP 52/56



Through goes Norris but he's off the track when he does



The McLaren driver hasn't given the place back. The stewards are investigating 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/oDmpRvOYDM — Formula 1 (@F1) October 20, 2024

A csata alatt Leclerc és Sainz jelentősen elléptek tőlük, így sima kettős Ferrari-siker született Austinban. Verstappen végül a harmadik lett az elszámolásban Norris előtt, Piastri pedig teljesen egyedül autózva lett ötödik. A futam végén Russell és Perez küzdöttek meg a 6. helyért, és végül a bokszból induló Mercedes-pilóta végzett előrébb közülük. A maradék pontokon Hülkenberg, az egy éves szünet után visszatérő Lawson és a williamses Franco Colapinto osztozott. A bónuszpontot senki nem kapta meg: utoljára Colapintóé volt a leggyorsabb kör a legjobb tízből, ám a leintésig a legjobb tízen kívülről Esteban Ocon (Alpine) elcsaklizta ezt tőle.

A bajnokság állása:

Verstappen – 354 p

Norris – 297 p

Leclerc – 275 p

Piastri – 247 p

Sainz – 215 p

Hamilton – 177 p

McLaren – 544 p

Red Bull – 504 p

Ferrari – 496 p

Mercedes – 344 p

Aston Martin – 86 p

Haas – 38 p

A világbajnokság egy hét múlva a Mexikóvárosi Nagydíjjal folytatódik.