Logan Sargeant másfél szezont töltött a Forma-1-ben a Williamsnél, de az amerikai versenyzőnek nem sikerült elkapnia a fonalat a csúcskategóriában, így az Olasz Nagydíjra lecserélték, a helyére beültetett argentin Franco Colapinto pedig alig három forduló alatt többet mutatott, mint az elődje.

Sargeant persze máshol még megtalálhatja számítását, talán épp hazájában, az IndyCarban építhet karriert. Ennek első lépése lehet, hogy hamarosan a Meyer Shank Racingnél kap tesztlehetőséget.

A 23 éves pilóta az IndyCar szeptember 14-15-i nashville-i fordulóján több csapattal is tárgyalt, a Meyer Shank pedig tesztlehetőséget is ajánlott neki, így november 19-én vezetheti majd Dallara-Hondájukat a szériába jövőre bekerülő kaliforniai The Thermal Club pályán.

A Meyer Shanknél elvileg már minden hely elkelt 2025-re, így versenyszerződésre nem számíthat Sargeant, de ha jól sikerül a teszt, felkeltheti más alakulatok érdeklődését.

Sargeant mellett egy másik F1-es kötődésű pilóta is IndyCar-tesztre készül: miután a 2022-es Forma-2-es bajnok, Felipe Drugovich eddig hiába várt Forma-1-es versenyzői ülésre, az Aston Martin tesztpilótájaként alkalmazott brazil a Chip Ganassi Racingnél már jövő hétfőn, azaz szeptember 30-án autóba ül majd az alabamai Barber Motorsports Park országúti pályáján. Drugovich Sargeanthet hasonlóan nem a tesztlehetőséget nyújtó alakulat versenyzői ülésért vezet majd, ő is csak abban reménykedhet, hogy mások esetleg fantáziát látnak benne.