A most hétvégi Szingapúri Nagydíjjal együtt még hét verseny van hátra az idei Forma-1-es szezonból, azonban annak ellenére, hogy a júniusi Spanyol Nagydíj óta nem nyert futamot, továbbra is kényelmes előnnyel vezeti a világbajnokságot Max Verstappen. A konstruktőri tabellán a McLaren már megelőzte a Red Bullt, ám ahhoz, hogy az egyéni összetettben is megtörténjen a helycsere, 59 pontos hátrányból kellene fordítania Lando Norrisnak – vagyis hétvégenként legalább 9 pontot kellene hoznia a hollandon.

Csakhogy az utóbbi időszakban Norris több ziccert is kihagyott, sőt, összességében csapattársa, Oscar Piastri jobban teljesített nála. Ennek ellenére a 24 éves brit úgy érzi, a világbajnoki csatában nincs mit veszítenie – ellentétben a negyedik vb-elsőségére hajtó ellenfelével. „Még mindig neki van mit veszítenie, nem nekem. Még mindig én vagyok az, akinek nincs veszítenivalója” – idézte a szavait a Motorsport.com.

Norris arra is rámutatott, hogy annak ellenére, hogy megváltozott az erősorrend, más helyzetben van a McLaren, mint volt a Red Bull az év elején, amikor úgy tűnt, folytatódik a tavalyi dominancia, ugyanis Verstappen az első ötből négy futamot nyert.

„Ha visszaemlékezünk az év elejére, a Red Bull továbbra is domináns volt. Az év első négy-öt versenyét megnyerték, Max pedig zsinórban nyolc pole-pozíciót szerzett. Nagyobb különbséggel vertek minket, mint amekkorával mi most legyőzzük őket. Nincsenek annyira nehéz helyzetben, mint mi voltunk az év elején” – húzta alá.

„Megfordítottuk az állást, ugyanakkor határozottan azt gondolom, hogy ezen még most is eléggé gyorsan tudnak változtatni” – figyelmeztetett Norris arra, hogy még nem szabad leírni a Red Bullt. „Valójában csak a legutóbbi két hétvégéről mondanám azt, hogy időmérőn és versenyen is el voltak maradva tempóban.”

Miközben Verstappen neve mellett hét győzelem szerepel, Norris két futamon, a Miami és a Holland Nagydíjon nyert az idén. Elárulta, azzal, hogy – a több mint két futamgyőzelemnyi lemaradás mellett is – elérhető közelségbe került a világbajnoki cím, megváltozott a hozzáállása, ami például a visszafogottabb ünneplésben is megmutatkozik.

„Egyszerűen össze lehet hasonlítani, hogy mennyit ünnepeltem Miamiban, majd mennyit Zandvoortban. Zandvoortban szinte egyáltalán nem ünnepeltem” – jegyezte meg. „Ha már nem lennék harcban a bajnokságért, valószínűleg többet ünnepeltem volna, de ha tudom, hogy nagyobb is lehet a tét, a győzelem kisebb dolognak érződik.”