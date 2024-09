Bár legfőbb üldözője, Lando Norris már a Q1-ben betlizett, nem alakult jól Max Verstappen számára a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzése. Csak hatodik lett a világbajnoki címvédő, aki így – idén először – kikapott egykörös tempóban csapattársától, a negyedik időt autózó Sergio Péreztől.

Még úgy is, hogy Bakuban valószínűleg nem csökken tovább a 62 pontos előnye a világbajnoki tabella élén, Verstappen elégedetlenül szállt ki az RB20-ból – ahogy az elmúlt hetekben, úgy most is a vezethetőségre panaszkodott.

„Már az első Q1-es köröm után tudtam, hogy nehéz lesz” – ismerte el az időmérőt követően a Red Bull pilótája. „Változtatnunk kellett néhány dolgon, ezért sokat ugrál az autó hátulja a kanyarbejáratokon és a kanyarkijáratokon egyaránt. A Q2-ben viszonylag jól mentem, de így sem éreztem az igazinak az autót, nem tudtam kihozni belőle a maximumot. Nagyon túlkormányozott voltam, és nem ezt akarod egy utcai pályán.”

„Az első körömben hibáztam az utolsó kanyarban, kitört az autó hátulja, majd a pattogással volt sok gondom. Ha nem érzed magadat teljesen kényelmesen, nem tudsz támadni, és tudjuk, mi a probléma” – tért ki a Q3-ra a holland. A vasárnapi futam kapcsán nem is nagyon akart esélylatolgatásokba bocsátkozni: „Az, amilyennek most érzem az autót, nem jó. Majd meglátjuk.”