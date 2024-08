Anglia, Daily Mail:

„Norris elrontotta a rajtot, de mégis nyert Zandvoortban. Sokan a sporttörténelem szemétdombjára hajították már ezt az idényt, de ő életet lehet bele.”

The Times:

„A rossz időjárás után az első esőmentes nap hazai parádét ígért a címvédő és a vb-pontversenyben most is éllovas Max Verstappen számára. De jött Norris, és olyan nagy előnnyel nyert, ami korábban lehetetlennek tűnt.”

Mirror:

„Norris ellentmondást nem tűrő versenyzéssel hagyta faképnél Verstappent.”

Olaszország, La Gazzetta dello Sport:

„Idei második győzelmével és a leggyorsabb kör elérésével Norris már csak 70 pontra van Verstappentől. Mivel még kilenc futam van hátra az idei vb-ből, ez a hátrány egyáltalán nem ledolgozhatatlan.”

La Repubblica:

„Lando nyert Max otthonában. A hollandiai narancsszínből mclarenes papajaszín lett, a Red Bullnak ezúttal sem termett babér, Verstappen öt nagydíj óta vár a győzelemre.”

Corriere della Sera:

„Verstappen 2021 óta mindig az élről indult és nyert a narancstengerben, de most változott a helyzet. Norris úgy nyert, ahogy a holland szokott: hatalmas előnnyel, ami jól mutatja a McLaren erejét.”

Spanyolország, As:

„Norris elnémította Verstappent.”

Mundo Deportivo:

„Ezúttal nem mondott csődöt Norris és a McLaren, a brit pilóta 22,8 másodperccel megverte Verstappent, kihasználva autója erőfölényét. Norris nagy ütést vitt be.”

Sport:

„Norris imponáló versenyzéssel tette tönkre a narancsos bulit Zandvoortban.”

Marca:

„Ez a McLaren MCL38 hihetetlen. Az új frissítésekkel tovább javult a Red Bull RB20-ashoz képest.”

Franciaország, L’Equipe:

„Norris ennél jobb vasárnapot nem is képzelhetett volna. Ezzel ő lett a legesélyesebb jelölt arra, hogy véget vessen a háromszoros világbajnok Verstappen egyeduralmának.”

Le Parisien:

„Norris kellemes sétán van túl.”

Svájc, Blick:

„Az elpuskázott start ellenére Norris ünnepelhetett Hollandiában, és a májusi, monacói futam óta elsőként tudott nyerni az első rajtkockából. A brit pilóta nagyon jó benyomást tett Zandvoortban.”

Tagesanzeiger:

„Verstappen eksztázisba kergette a szurkolókat, de végül esélytelen volt Norrisszal szemben. Akár még a világbajnokság is izgalmassá válhat.”

Ausztria, Kleine Zeitung:

„Erődemonstráció! Norris tönkretette Verstappen buliját.”

Salzburger Nachrichten:

„A nyári szünetet követő első hétvégén több mint 300 ezren zarándokoltak el Zandvoortba, hogy lássák a szupersztár Verstappen sorozatban negyedik hazai diadalát. De a végén nem a narancsos hadsereg, hanem a McLaren narancsszínű csapata ünnepelt.”