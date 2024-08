A Red Bull ellentmondást nem tűrve dominálta a 2023-as Forma-1-es idényt, és az első néhány verseny után úgy tűnt, hogy idén folytatódik a csapat, de elsősorban Max Verstappen hegemóniája. Az elmúlt négy futamon viszont még csak futamot sem nyert a negyedik vb-címére hajtó holland, amire utoljára az első világbajnoki évében volt példa.

Eltűnt tehát a korábban verhetetlennek hitt Red Bull előnye, különösen a McLaren zárkózott fel az energiaitalosok szintjére, ám időnként úgy tűnik, a Mercedes is nagy fenyegetést jelent, tekintve, hogy az elmúlt négyből három futam a brackley-iek győzelmét hozta.

Pierre Waché, a Red Bull technikai igazgatója a PlanetF1.com-nak adott interjújában elmondta, hogy bár az RB20 sokat fejlettebb az elődjéhez képest, annak stílusa egyik versenyző számára sem fekszik. „Azt hiszem, egy kicsit túlfeszítettük a húrt, bizonyos területeken talán túlságosan is. Ez olyan tulajdonságokat eredményezett, amik nem a versenyzőkre lettek tervezve” – fogalmazott a francia szakember.

„Jönni fog a siker, de ez nemcsak tőlünk, hanem a többiek relatív teljesítményétől is függ. Tavaly szerencsénk volt azzal, hogy a többiek nem végeztek olyan jó munkát, mint idén, ezt is figyelembe kell venni” – folytatta Waché. „Az RB20 jobb autó, mint az RB19, de jobb munkát is végezhettünk volna. Ezen igyekszünk majd javítani az év végére, illetve a következő szezonra, hogy a pilótáknak jobb autót adjunk a harchoz.”

A Red Bull idei autójának egyik gyenge pontja az alulkormányzottság, amire Verstappen és csapattársa, Sergio Pérez is rendre panaszkodik. Azért döntött úgy a csapat, hogy koncepciót vált a tavalyi év után, mert attól tartottak, hogy a riválisok le fogják másolni őket – így amíg az RB19 az RB18 továbbfejlesztett változata volt, az RB20 esetében kisebb forradalmat emlegetnek a koncepció újragondolásával.

Amikor arról kérdezték a technikai igazgatót, hogy mindenképpen szükség volt-e a koncepcióváltásra ahhoz, hogy növeljék a teljesítményt, így felelt: „Nehéz megmondani. Óriási a különbség a tavalyi és az idei tempónk között. Az, hogy változtattunk a koncepción, lehetőséget ad arra, hogy újabb lépést tegyünk meg” – mondta, majd hozzátette: „Vállaltuk a kockázatot.”

Waché kiemelte, hogy a mostani szabályrendszerben nehezebb fejleszteni, és „ha nem mi vagyunk a leggyorsabbak, az azt jelenti, hogy a határaink nem olyanok, mint másoké, és meg kell találnunk az övékét”. A 49 éves mérnök szerint „a fejlődésnek nincs határa”, ugyanakkor elismerte, most egy-egy javulással kevesebbet lehet nyerni.

„Ott tartunk jelenleg, hogy az autó nem elég jó ahhoz, hogy a versenyzők minden futamot megnyerjenek vele” – állapította meg. Ami pedig a távlati elképzeléseket illeti, Waché leszögezte, hogy „ameddig csak lehetséges”, a mostani konstrukciót fejlesztik tovább, ami jövőre „biztos, hogy más lesz”, mint az idei évben.