A Forma-1-es Magyar Nagydíj piros zászlóval két ízben is megszakított időmérő edzésén a McLaren versenyzői bérelték ki az első sort – a 2012-es Brazil Nagydíj óta először. Lando Norris pályafutása harmadik rajtelsőségét szerezte, de csak 22 ezredmásodperccel győzte le csapattársát, Oscar Piastrit. Mögöttük Max Verstappen végzett a harmadik helyen, de a háromszoros és címvédő világbajnok lemaradása is mindössze 46 ezredmásodperc volt.

A kvalifikáció végén a jelenleg a Channel 4 F1-es közvetítéseiben közreműködő korábbi GP3- és W Series-versenyző, Alice Powell készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„A változékony körülmények miatt ez nem volt egy könnyű időmérő edzés, de boldog vagyok, és még jobb, hogy miénk az első sort” – lelkendezett Norris. „Magabiztosan vágtunk neki ennek a hétvégének, és tudtuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy jó munkát végezzünk. Olyan autónk van, ami elég jó ahhoz, hogy a pole-pozícióért harcoljunk, és ma ezt is tettük.”

„Nagyszerű munkát végzett a csapat, ugyanis hétvégéről hétvégére fejlődünk. A legjobb pozícióban vagyunk, úgyhogy legyenek bármilyen körülmények, már várom a futamot. Amíg elöl tudunk maradni, mi kontrolláljuk a versenyt” – tekintett előre a McLaren pilótája. „Arra számítok, hogy jó versenyünk lesz, ellenkező esetben pedig nem lesz jó napunk. De az autónk jó, és érzésem szerint én is jól vezetek, úgyhogy nyilvánvaló, mi a célunk holnap.”

Noha annak a házon belül és a pole-pozícióért vívott küzdelemben alulmaradó Piastri is örül, hogy a wokingi gárda kisajátította az első sort, elismerte, hogy valami ennek ellenére zavarja. „Természetesen nagyon boldogok vagyunk, de mindössze két századdal csúsztam le, úgyhogy ilyenkor azokra az apróságokra gondolsz, amiket jobban is csinálhattál volna. A csapat szempontjából viszont ez egy csodálatos eredmény” – fogalmazott az ausztrál.

„Ami engem illet, trükkös napunk volt tegnap, de ma és különösen most sikerült visszavágnunk. Nem volt könnyű, ugyanis sok döntést kellett meghoznunk hozzá.”

Bár a különbségek alapján Verstappen is esélyes volt az első rajtkockára, úgy érzi, már tegnap lépéshátrányban volt a Red Bull a McLarennel szemben. „Megpróbáltam, de egész hétvégén volt egy kis lemaradásunk, és úgy gondolom, most is erről van szó. Amennyire lehetett, próbáltam közel maradni, ám sajnos éppen csak, de nem volt elég. Nehéz lenne meghatározni, miért van ez, de jobban örülnék, ha egy kicsivel több tapadásom lett volna” – értékelte az időmérőjét a holland.

„Még a harmadik helyen is egész közel vagyunk, és abban reménykedem, hogy holnap legalább ahhoz jó lesz az autónk, hogy tartani tudjuk a lépést” – latolgatta az esélyeket. „Szeretem, ha van verseny, de az élen is szeretek lenni. Pillanatnyilag úgy érzem, üldözők vagyunk, és nehezebb hétvégéket élünk meg, de ettől még nem fogok kihátrálni a harcból.”

Ami pedig a vasárnapi Magyar Nagydíjat illeti, Verstappen az időjárásban bízik: „Az elmúlt néhány versenyen főleg a McLarentől láthattuk azt, hogy az időmérőhöz viszonyítva is nagyon jó mennek. Ma hűvösebb volt annál, mint amire számítottunk. Ez gondolom, a felhőknek és az esőnek köszönhető, de holnap más lesz a helyzet, és remélem, hogy ez nekünk fog segíteni.”