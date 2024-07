Az F1-ben még 2021-ben vezették be a szombati, 100 kilométeres, legfeljebb egyórás rövid versenyeket, a sprinteket. Az első évben 2022-ben 3-3 sprintet rendeztek, tavaly és idén már hatot-hatot tartalmazott a naptár.

A Forma-1 eredetileg abban bízott, hogy a tétre menő szombati verseny növeli a nézettséget, a jegyeladásokat, de nincs szó igazi sikerről, a versenyzők, csapatok nem igazán szeretik, és a nézőket is megosztják a nem ritkán unalmas, eseménytelen sprintek.

Talán ezért is van az, hogy a korábbi ezek számának növelését illető elképzelés nem valósul meg 2025-re, a sportág által most kiadott menetrend szerint jövőre is csak hat fordulón lesz sprint.

Ha a számban nem is, a helyszínekben van egy kis változás, jövőre így Kínában, Miamiban, Belgiumban, Austinban (Amerikai Nagydíj), Sao Paulóban és Katarban lesz rövid verseny. Ausztria kiesik a körből, visszatér viszont a spa-francochamps-i helyszín, ahol korábban 2023-ban már volt sprint.

Érdekes, hogy most milyen hamar kialakították a sprintnaptárat, hiszen 2024-re az utolsó pillanatban, februárban jelezték csak ezt.