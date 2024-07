Max Verstappen és Lando Norris ütközésétől volt napokig hangos a sajtó a Forma-1-es Osztrák Nagydíj után. Mint ismert, a két pilóta – akik a pályán kívül baráti viszonyt ápolnak – a verseny 64. körében akadtak össze, miközben az első helyért csatáztak.

A koccanásban Norris húzta a rövidebbet, aki ki is állt utána, míg Verstappen ötödikként ért célba. Tehát még úgy is tudott menteni néhány pontot a háromszoros és címvédő világbajnok, hogy defektes kerékkel tette meg a kör visszalévő kétharmadát, megejtett egy harmadik kerékcserét is, ráadásul meg is büntették a balesetért.

A leintés után a brit versenyző igencsak hevesen reagált a történtekre. Pár nappal később már finomabban fogalmazott az esetről, viszont Silverstone-ba megérkezve már nyoma sem volt a múlt vasárnap még nagyon is érezhető csalódottságnak.

„Őszintén szólva nem gondolom, hogy bocsánatot kell kérnie” – nyilatkozta a Brit Nagydíj csütörtöki médianapján Norris. „Azt hiszem, a versenyen után volt néhány dolog, amit azért mondtam, mert a csalódottság beszélt belőlem. Sok volt bennem az adrenalin és az érzelem, és emiatt talán olyasmiket is mondtam, amiket magam sem gondoltam komolyan, de kemény volt.”

„Eléggé szánalmas volt a balesetünk, ami mindkettőnk versenyét elrontotta. Megkockáztatom, hogy ennél kevésbé talán össze sem érhettünk volna, mégis mindkettőnk szempontjából elég borzalmas következményekkel járt, de főleg számomra” – idézte a 24 éves versenyzőt a RacingNews365.com.

Norris ezzel együtt azt is visszavonta, hogy bocsánatkérést vár a barátjától.

Nem kell bocsánatot kérnie, nem is várom el tőle. Nem hiszem, hogy bocsánatot kellene kérnie

– ismételgette. „Jó verseny volt, nagyon közel voltunk a határhoz. Azóta megbeszéltük, és mindketten örülünk annak, hogy újra versenyezhetünk.”

Természetesen Verstappen is megszólalt az ügyben: „Lesz*rom” – mondta az őt ért kritikákról a holland. „Hazamegyek, élem tovább az életemet. Az egyetlen dolog, ami érdekel, az a barátságom Landóval.”

A Red Bull 26 éves versenyzője elmondta, már másnap megbeszélték Norrisszal, hogy mi történt, és egyetértettek abban, hogy továbbra is hasonlóan kell versenyezniük. „Azt hiszem, arra a következtetésre jutottunk, hogy valójában nagyon is élvezetük a csatát” – szemlézte Verstappen nyilatkozatát a Motorsport.com. „Visszanéztük az esetet, és olyan buta kis összeérés volt, aminek mindkettőnkre nézve súlyosak voltak a következményei, de szeretünk keményen versenyezni.”

„Sok éve csináljuk ezt, de nem csak a Forma-1-ben, hanem online [szimulátor]versenyeken is, ahol nagyon jól érezzük magunkat együtt. Ennek folytatódnia kell, mert ez az, amit szeretünk, és úgy gondolom, ez a Forma-1 számára is nagyszerű” – tette hozzá. „99%-ban egyetértünk. Megmondtam neki, hogy bízhat bennem, mert akár belülről, akár kívülről támad, nem fogok nekimenni. Ugyanez fordítva is igaz, erről is beszéltünk.”

