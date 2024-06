Max Verstappen még „csak” három világbajnok címnél tart, ahogy 60 futamgyőzelmével Michael Schumacher (91) és Lewis Hamilton (103) mögött áll az örökranglistán, de sokak szerint így is ő lehet minden idők legjobb Forma-1-es versenyzője.

Közéjük tartozik az egykori F1-es csapattulajdonos/-főnök Eddie Jordan, aki a David Coultharddal vitt Formula For Success podcastjében azt mondta, Verstappent a háromszoros bajnok legenda Ayrton Senna és a hétszeres világbajnok Schumacher elé helyezné.

„Őszintén hiszem, hogy ha Sennát, Schumachert és Maxot egyforma autóba ültetnénk, adott pillanatban Max kerülne ki győztesen. Komolyan így gondolom, meggyőződésem, hogy ennyire jó. Nagyon egyenletesen teljesí, nagyon régóta versenyez már” – állította.

A 76 éves ír hangsúlyozta, hogy nem a levegőbe beszél, hiszen Sennával, majd egy hétvége erejéig – hiszen az 1991-es Belga Nagydíjon nála mutatkozott be az F1-ben – Schumacherrel is dolgozott.

„1982-ben volt szerencsém felfedezni egy Da Silva nevű srácot, akit Silverstone-ban én juttattam az első Forma-3-as győzelméig. Ami azt illeti, ’83-ban Makaóba is elmentünk, és ez a Da Silva ott is megnyerte a futamot, aztán Sennára változtatta a nevét. Szóval igen, Senna ült az autómban. És igen, Michael Schumacher is vezetett nálam.”

Jordan szerint Verstappen egyik előnye, hogy a versenyzés „a vérében van”, hiszen mindkét szülője saját jogon is jó versenyző volt.

„Ne feledjük, nem csak az apjáról [Jos Verstappen] van szó – aki egyébként szintén vezetett nálam. Az édesanyja [Spohie Kumpen] ragyogó gokartversenyző volt, kész intézmény. Lenyűgöző volt. Szóval a vérében van, Maxot nem lehet kibillenteni.”