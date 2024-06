Miután a Monacói Nagydíjon balesetbe keveredett csapattársával, az Alpine-nál megszületett a döntés, hogy nem hosszabbítják meg Esteban Ocon 2024 végén lejáró szerződését.

A franciát a csapatfőnök, Bruno Famin állítólag legszívesebben ki is vette volna az autóból Kanadára, ám végül csak az első szabadedzésen kellett kispadoznia, hogy helyette a csapat ifjonca, Jack Doohan vezethessen. (Az edzés esős volt, Ocon nem veszített sokat.)

Ami a futamot illeti, a francia a Monacóból hozott öthelyes rajtbüntetése miatt csak az utolsó, 18. rajtkockából indult, ám a fordulatos versenyen sikerült előrébb kerülnie, a vége felé a 10. helyen autózott, melyből aztán – Cunoda Juki megpördülésének köszönhetően – a 9. pozíció lett. Ocont végül mégis a 10. helyen intették le, ugyanis utasításra maga elé kellett engednie csapattársát, Pierre Gaslyt.

Ocon a nagydíjat követő nyilatkozatában nem titkolta, hogy érzése szerint elbántak vele:

„Örülök, hogy a csapat mindkét autóval pontot szerzett, de a sorrendnek fordítottnak kellett volna lennie. Két körrel a vége előtt rádión szóltak, hogy engedjem el Pierre-t, hogy elkaphassa Danielt [Ricciardo], aki két és fél másodperccel előrébb volt, aminek így nem volt értelme. De én teljesítettem a magam részét, azaz csapatjátékos voltam. Mindig is tiszteletben tartottam az utasításokat, mindig, egész pályafutásom során ezt tettem. Én megtettem, amire kértek, de a csapat nem állta a maga részét. Szomorú” – panaszolta.

Az Ocon és versenymérnöke, Josh Peckett közti, az utolsó pár körben zajlott rádióforgalmazás alapján úgy tűnik, a pilóta okkal várhatta, hogy a végén ő fut majd be kilencedikként, igaz, konkrét ígéretet nem kapott a pozíciók visszacserélésére:

Peckett: Esteban, előre kell engednünk Pierre-t. Mögöttünk Hülkenberg van két másodpercre.

Ocon: Mi az ok?

Peckett: Meg kell próbálnunk elkapni Ricciardót.

Ocon: Na, ezt elfelejthetjük!

Peckett: Oké, ez most utasítás. Még három körünk van.

Ocon: A végén visszakapom a helyet vagy nem?

Peckett: Ezen vagyok!

Ocon: Oké, elengedem. Vettem.

[Ocon a 69. kör végén elengedte Gaslyt, a beszélgetés az utolsó körben folytatódik]

Peckett: Esteban, nincs pozícióváltás. Nyomd a végéig.

Ocon: Jaja, nagyszerű! Köszönöm, tényleg csodás. Köszi!

Peckett: A rádió még éles.

Ocon: Oké, haver, nincs gond, jó vagy! Jaja, oké. No comment. Nagyon szép, igazán kedves. Köszi, haver!

Peckett: Figyelj, így is 10. lettél, hoztunk egy pontot, oké? Hosszú még az idény. Tudom, tudom, tudom, bosszantó, értem én.

Ocon: Én megtettem, amit kellett, ez volt a fontos, ti viszont nem tettétek meg, amit kellett volna. Ennyi.

Peckett: Annyit mondok, hogy ma hoztunk egy 10. helyet, amikor leghátulról indulva nem sokat remélhettünk, és ez nagyrészt a te érdemed, jól vezettél, a nehéz körülmények között is higgadt maradtál. Emiatt igazán elégedett lehetsz magaddal, én pedig köszönöm!