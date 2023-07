Akik követték a Forma-2 eseményeit az Osztrák Nagydíjon, azok egy új grafikai elemmel is találkozhattak. Két pilóta, Frederik Vesti és Theo Pourchaire ugyanis olyan biometrikus szenzorokat kaptak, melyekkel élőben követhetővé vált a pulzusuk. Időnként meg is jelentek az információk a képernyőn.

This is cool…

In this weekends F2 races, Frederick Vesti agreed to have his heart rate tracked for the live broadcast 🤯👀 pic.twitter.com/3hpI0uEdaj

