Lewis Hamilton jelenlegi mercedeses szerződése a 2020-as idény végéig szól, ahogy a legtöbben, egyelőre a 34 éves angol sincs lekötve a 2021-ben kezdődő új korszakra.

A német márka gyári csapatánál 2013 óta versenyző Hamilton az elmúlt egy-két évben ellentmondó nyilatkozatokat tett arról, hogy meddig szeretne még a Forma-1-ben maradni, de mostanában inkább a folytatás felé hajlik – ezt is szeretné kihasználni a csapatfőnök, Toto Wolff, aki a minden bizonnyal hatodik világbajnoki címmel záruló idény után szinte rögtön meg is kezdené a tárgyalásokat a hosszabbításról.

“Amíg győztes autót tudunk adni neki, Lewisnak nincs oka más csapatokra gondolni, és persze nekünk sincs okunk mást keresni. Azt mondtuk Lewisnak, hogy szeretnénk erősen befejezni a szezont, szusszanni egyet, majd megbeszélni, mi is lesz 2021-ben” – mondta az osztrák.

“A lojalitás és a tisztelet köt össze minket, a 2021-et illető tárgyalások közül a Lewist és Valtterit érintőek lesznek a legfontosabbak számunkra. A Ferrari is megvizsgálja majd a lehetőségeit. Jó párosuk van, de vannak problémáik néha, szóval ők is elgondolkodnak majd azon, mit is szeretnének 2021-re” – célzott arra, hogy esetleg a maranellói csapat is szemet vethet Hamiltonra.

Az angol többször elmondta már, hogy csodálja a Ferrarit, azonban nem érez igazi késztetést arra, hogy az őt gyerekkorától támogató Mercedest elhagyja az olaszok kedvéért.