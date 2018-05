A Pirelli a 2018-as Forma-1-es szezonra hét különböző száraz pályás gumikeverékkel állt elő (szuperkemény, kemény, közepes, lágy, szuperlágy, utlralágy, hiperlágy), ám a színeket és a neveket egyre nehezebb fejben tartani.

Többen is felvetették már, hogy elég lenne az adott hétvégére szállított három keveréket egymáshoz viszonyítva egyszerűen keménynek, közepesnek és lágynak nevezni, és most a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és az F1 vezetése hivatalosan is ezt kérte 2019-re a gumiszállítótól.

“A FOM és az FIA megkért minket, hogy egyszerűen nevezzük a gumikat keménynek, közepesnek és lágynak. Ugyanaz a három szín, ugyanaz a három elnevezés minden hétvégén, persze különböző keverékekkel, hiszen nem lehet ugyanazokat a gumikat használni Silverstone-ban és Monacóban” – mondta a Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola.