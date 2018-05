Olvass tovább

“Úgy gondolom, hogy megcsináltam, amit kértek tőlem, és elégedett vagyok a munkámmal. Tudom, hogy csak a 19. voltam, de ne feledjük, hogy vannak fontosabb dolgok (a tempónál), és bár a körülmények is nehezek voltak és az autó egyensúlya is pocsék volt, sikerült jól vezetnem. Ugyanakkor kínosan is éreztem magam a volánnál, ugyanis nagyon nehéz volt vezetni, néhol nagyon lassú voltam. De ennél többet nem tehettem” – magyarázta a brit Sky Sportsnak.

Egy másik interjúban sem dicsérte az FW41-est:

“Ugyanolyan, mint három hónappal ezelőtt! Nem én vagyok a megfelelő ember a részletes elemzéshez, de pontosan tudjuk, mi a fő gond az autóval. Pozitívum, hogy elindul a projekt, amivel jobban megérthetjük és végül javíthatjuk majd. Mondjuk nem holnapra, nem is egy hónap múlva, valószínűleg több idő lesz, türelmesnek kell lenni.”

“Csodát ne várjunk. Lesznek jobb pályáink, mint Baku is volt, de Barcelona előtt már nehéz helyzetet vártam, az első edzés pedig még annál is nehezebb volt. Igyekszünk a versenyzőkkel közösen javítani az egyensúlyon. A teljesítmény megint más kérdés. Nagyon sok hibát kell kijavítanunk, mielőtt egyáltalán a teljesítmény javításával foglalkozhatunk. Délelőtt nagyon lassúak voltunk, de emellett még a pályán tartani is szinte lehetetlen volt az autót.”

Kubica azt is elmondta, hogy a vártnál kisebb érzelmi hatása volt a visszatérésnek:

“Nagyobb érzelmekre számítottam. Korábban, az első teszten, de még Abu-Dzabiban (tavaly novemberben) is sokkal jobban megérintett a dolog. Bár nem vezetek gyakran, azért kezd természetessé válni. Persze jó érzés, hogy versenyhétvégén vezethetek, de még jobb lenne, ha folytathatnám is a hétvégét.”