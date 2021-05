A jövő könyvtárainak útmutatójaként is tekinthetünk a Tiencsin városában nemrég épült darabra. Egy holland tervezőcég a kínai város tervezőintézetével közösen álmodta meg a Binhai könyvtárat, mely egyfajta kulturális központ szerepét is betölti. A 33 700 négyzetméteres ingatlan leglátványosabb része kétségtelenül az előtér.

A terület közepén egy hatalmas fényes golyó, a Szem magasodik, körülötte pedig a padlótól a plafonig könyvespolcokat látni, melyek egy része valóban kikölcsönözhető. A beltér formája a polcokkal együtt teljesen körbeöleli a szemet, de hogy a hatás ne vesszen el, a fal mintázata még a plafon közelében is olyan, mintha ott is köteteket tartanának. Az üres polcokhoz ugyanis olyan alumíniumlapokat tettek, melyek könyveket ábrázolnak. Olvasnivaló így is bőven akad: az ötszintes épületben több mint 1,2 millió kötet közül válogathatnak a város lakói.

Az ingatlan mindössze három év alatt épült fel, ám a tervezők kiemelték, hogy a kínaiak nem az eredeti tervek alapján húzták fel rohamtempóban a könyvtárat: az elképzelés az volt, hogy a legfelső, a plafon közelében lévő polcok is elérhetőek legyenek. Talán egy nap az a rész is megépül, de jelenlegi formájában is lenyűgözi az embert az épület.