Warren Buffett volt már a világ leggazdagabb embere is, ám jelenleg viszonylag messze van a lista első helyétől. Aggódnia azonban sem kell a 89 éves üzletembernek, hiszen vagyonát 90 milliárd dollárra becsülik. Buffett – habár megtehette volna – eddig nem használt okostelefont, csak nemrégiben cserélte le eddig használt butatelefonját.

Az Apple részvényeinek 5,6 százalékát birtokló férfi még spórolt is azzal, hogy régi, összecsukhatós Samsungját egy iPhone 11-esre cserélte, ugyanis ajándékba kapta azt. Egy készüléket személyesen az Apple első embere, Tim Cook küldött neki, aki azt is megígérte korábban, hogy ha kell, elrepül az üzletemberhez, hogy együtt állítsák be a telefont.

Buffett elmondása szerint új telefonját csak és kizárólag telefonálásra használja, mit sem törődve azzal, hogy a készülék ennél sokkal többet is tud. Az üzletember egyébként biztosan ért az Apple-termékek használatához: egyik legfontosabb munkaeszköze egy iPad, melyen rendszeresen ellenőrzi a részvényárfolyamokat.