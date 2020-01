Sőt, ebből is kialakítottak két minőségi sávot, a First Class Apartment fölött még elérhető a Residence Class, ami már tényleg a repülő szálloda szinonimája lehetne. Egy ilyen égi luxusgarzon helyiségből áll: nappali szoba, hálószoba 208 centiméter hosszú ággyal, és fürdőszoba. A nappaliban bőr ülőgarnitúra, a hálószobában kétszemélyes ágy van. A nappalit egy átjáró folyosó köti össze a hálószobával és a fürdőszobával.

A nappaliba és a hálószobába külön LCD TV került (82 cm, illetve 68 cm átmérőjű), valamint elérhető gyors wi-fi internet, és mobilos telefonálási lehetőség is. Az árban a személyi komornyik is benne van, aki csak az utas kívánságait lesi, és próbálja enyhíteni az utazás fáradalmait.

De az élmény korántsem a felszállással indul. Aki egy ilyen utazásra befizet, azért Mercedes S-osztály érkezik a hotelhez, vagy bárhova, ahonnan indul, és viszi ki, egyenesen a reptérre. A nadrágszíj nélküli csoszogást a sorban, a biztonsági ellenőrzés tömegét, a repülés legkellemetlenebb elemeit tünteti el ez a szolgáltatás. Itt nincs check-in, minden privát módon, olajozottan, és villámgyorsan történik.

Az első osztályokhoz tartozó pihenők már eleve szeparáltak a tömegtől, de a Residence Class utasai még ennél is egyedibb élményt kapnak. Külön részlegen várhatják az indulást, privát zuhanyzóval, a legfinomabb pezsgőkkel, a világ legjobb séfjei által összeállított menükről falatozva. Jóllakva pedig irány a szivarszoba, ahol elit konyakkal lehet pöfékelve relaxálni, de aki egyéb élvezetre vágyik, az akár profi masszázsra is bejelentkezhet. Mert igen, van külön, személyi wellness részleg is.

Ez a fényűzés az A380 orrában sem csökken, mert itt megvan minden, amire egy fél napos út közben az ember leginkább vágyik. A komornyik a végtelen ital és étellistáról a tökéletes párosításokat hozza, aki pedig kaviárt és pezsgőt akar reggelizni, az kaviárt és pezsgőt kap. Igaz arról nem szólnak a hírek, hogy a komornyik milyen extrákat tud egy jól képzett stewardessel szemben, de annyit azért elárulnak, hogy az A380-ason alkalmazott komornyikok a londoni Savoy Butler Akadémián végeztek.

Innen a pilótafülke sem elérhetetlen álom, akit érdekel a repülés, benézhet a kapitányhoz is.

Külön, saját kis hálószoba, és külön mosdó, sőt zuhanyzó! Egy repülőn! Amikor az átlagember átlagrepülőjének átlagvécéjében próbálunk eredményt elérni ,és máris tépi valaki a harmonikaajtót, akkor úgy tűnik minden pénzt megér egy ilyen szolgáltatás.

Az ár pedig tényleg a “minden pénzt” kategória, (igaz a fél életüket égen töltő kilométergyűjtők pár év alatt összerepülnek egy jegyre valót), aki csak pénzért szeretné a Residence Class kényelmét, annak 31000 dollárt (9,2 millió forintot) kell fizetnie New York és Abu-Dabi között.