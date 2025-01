Futamokat is nyert az 1970-es évek végén a Porsche legendás versenyautója, a 934, ami a korabeli 911 Turbo alapjaira épült. Mindössze 31 darabot gyártottak belőle az 1976-os bemutatkozása után, főként európai és amerikai szériákban versenyeztették a típust, nem is eredménytelenül, hiszen az európai GT-bajnokság és a tengerentúli Trans-Am csúcsára is felért.

A mindössze 1090 kilós versenyautó hathengeres boxermotorja 480-550 lóerős volt, így 3,9 másodperc alatt elérte a 100-as tempót. Végsebessége elérte a 300 km/órát.

Mégis leginkább a Jägermeister-festéséről maradt emlékezetes a Porsche 934, amiről még egy 1:1-es méretarányú drótváz-szobrot is mintáztak. Az alkotás egy londoni művészhez, Benedict Radcliffe-hez köthető: a szobrot a 2022-es milánói Design Weeken mutatták be, azóta többek között a kínai Porsche-importőr kiállításain is megfordult, így világszerte híressé vált.

A képre kattintva galéria nyílik:

A szobor tökéletesen visszaadja a 934 ikonikus formavilágát, de még ennek tudatában is felülmúlt minden várakozást, amikor kalapács alá került a Collecting Cars közelmúltbéli aukcióján. A hét nap folyamán több mint hatezren tekintették meg, 218-an licitáltak is rá, végül egy ázsiai gyűjtő ajánlata lett a befutó.

A licit győztese 201 ezer fontot, átszámítva körülbelül 90 millió forintot fizetett érte.

A végső ár több mint a háromszorosa annak az összegnek, amennyiért egy hasonló korú, működőképes állapotú 911 Turbo kapható. „A Porsche 934 az egyik legikonikusabb versenyautó, ennek a szobornak az eladása pedig mérföldkő a Collecting Cars történetében. Tökéletes tükrözi az autós műtárgyak iránti keresletet” – nyilatkozta Edward Lovett, az online aukciósház alapítója és vezérigazgatója.

Nem ez volt az első alkalom, amikor művészeti inspirációként szolgált a Porsche 934 – már néhány éve is megihletett egy műalkotást a típus: