Álmatlanságról vagy inszomniáról akkor beszélhetünk, ha valaki nehezen tud elaludni, illetve, ha éjszaka gyakran felébred. Ugyancsak jellemző tünet lehet még, ha valaki korábban ébred fel, mint kellene, vagy hosszú órákat alszik, de végül fáradtan ébred. Ez már kóros állapot lenne?

Nos, orvosi értelemben az álmatlanság akkor tekinthető kórosnak, ha legalább heti háromszor előfordul és legalább három hónapon keresztül fennáll. Ebben az esetben fontos a kiváltó okok feltárása, mert az álmatlanság idővel komoly mentális és testi problémákat okozhat.

Ez állhat a háttérben

Az álmatlanságot számos tényező okozhatja. Ezek közé tartozik, ha egyszerűen nem megfelelőek a körülmények. Ha például rendszeresen zavaró zaj szűrődik be az ablakokon át. Ez lehet egy forgalmas út zaj, vagy tömegrendezvények, bulik hangja. A hálószobába beszűrődő fény is akadályozhatja a nyugodt pihenést.

Sajnos a rendszertelen életmód – például a váltott műszak – szintén kiválthatja az álmatlanságot. Ha valaki pár napig korán kel, aztán hirtelen délutánra kell járnia, az alaposan felboríthatja a bioritmust. Fontos ugyanis, hogy mindennap nagyjából ugyanabban az időpontban menjünk aludni és mindig ugyanakkor keljünk fel.

„Ha nem jön álom, a szememre, mi is juthatna ilyenkor az eszembe” – énekli Dobrádi Ákos, a TNT frontembere, utalva ezáltal a szerelemre. Ha tartósan fennáll akár a pozitív, akár a negatív érzelmeket kiváltó, felfokozott lelki állapot, akkor okozhat álmatlanságot. Ez nemcsak szerelem, hanem karrier-, vagy magánéleti válság, családi problémák, esetleg már kialakult depresszió és szorongás miatt is alakulhat így.

Sőt, akár a kiégés is vezethet kóros álmatlansághoz. Ennek a kísérőtünete ugyanis a folyamatos fáradtság és kimerültség érzése, még akár pihenés után is. Ha valaki ráadásul mindezt otthoni, esti munkával „fejeli meg”, akkor sajnos rendkívül nehéz lesz leszámolnia az álmatlanság mumusával. Hölgyeknél a menopauza és a terhesség is okozhat alvászavart.

Mindenre hatással van

Az álmatlanság életünk minden részét érinti. Gyakorlatilag nincs olyan terület, amire ne lenne hatással. A kialvatlanság koncentrációs problémákat eredményez a munkahelyen, és előbb-utóbb teljesítménycsökkenéssel, illetve motivációvesztéssel jár. Az alváshiányban szenvedők ingerlékenyebbé, feszültebbé válnak, ami a szociális kapcsolataikra is rányomhatja a bélyegét.

A család tagjai, a barátok, ismerősök úgy fogják érezni, mintha az álmatlanságban szenvedőt kicserélték volna és a helyére egy zsémbes, figyelmetlen, mogorva, dekoncentrált és empátiahiányban szenvedő troll került volna. Ráadásul az inszomnia tovább generálja a problémákat, hiszen aki nem tud aludni, egy sor zavaró szokást vehet fel. Ezek közé tartozik az éjszakai tévézés (sorozatfüggés), játékfüggés, illetve az éjszakai nassolás.

A tartósan és régóta fennálló kialvatlanság érdekében mindenképpen érdemes felkeresni egy szakembert és célzott lépéseket tenni annak érdekében, hogy sikerüljön visszanyerni a nyugodt és pihentető alvást.

