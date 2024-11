Valószínűleg minden autóvezető találkozott már azzal a szituációval, amikor egy komplex csomópontban, bonyolult kereszteződésnél, ismeretlen útvonalon a megszokottnál nagyobb kihívást jelent a tájékozódás, a továbbhaladáshoz szükséges távolságok vagy az irányok azonosítása. Az LG Electronics által kifejlesztett kiterjesztettvalóság-technológia (AR) éppen erre kínál megoldást, mégpedig úgy, hogy az autóba épített kijelzőn egyértelmű, az irányokat mutató, könnyen értelmezhető utasításokat, illetve különböző vezetési forgatókönyveket jelenít meg 3D-s grafikák generálásával.

A rendszer mindehhez kifinomult algoritmusokat alkalmazva integrálja a jármű különböző érzékelői, köztük az intelligens kamerák, a navigációs rendszerek és a vezetéstámogató szenzorok, valamint a külső adatforrások adatait. A GPS, a fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS), valamint a járművek és a környezetük közötti kommunikációt lehetővé tevő (vehicle-to-everything; V2X) technológiák által szolgáltatott információk hasznosításával így a rendszer a jármű helyzete és környezete alapján képes előre jelezni a potenciális veszélyeket és baleseti kockázatokat, ezáltal növelve a közlekedésbiztonságot.

Az LG technológiájának egyik kulcseleme, hogy képes dinamikus AR-képek megjelenítésére. Mindez intuitívabbá teszi az útvonal-ajánlást: a megoldás a közlekedési körülmények alapján valós időben módosítja a járműhöz kapcsolódó információk és az irányt mutató szimbólumok megjelenítését. Az AR által alkalmazott grafikai elemek szétválhatnak, átalakulhatnak és összeolvadhatnak, ennek révén pedig a rendszer a járművezető számára könnyen érthetően, vizuálisan képes megjeleníteni olyan összetett vezetési információkat, mint a sebesség, az út lejtése, a szükséges sávváltások, vagy az útvonal-újratervezések.

Ezt az úttörő jelentőségű technológiát ismerte el most a Koreai Szellemi Tulajdon Hivatala egy rangos díjjal. Az évente megrendezett eseményen olyan, az elmúlt évtizedben bejegyzett szabadalmakat ismernek el, amelyek hozzájárulnak Dél-Korea ipari versenyképességének növeléséhez. Az LG a technológiára vonatkozó szabadalmat 2022-ben nyújtotta be Dél-Koreában és nemzetközi szinten is.

Az LG azt tervezi, hogy ezt a fejlett megoldást a globális autógyártók számára történő, jövőbeni mobilitási megoldások kifejlesztésére és az új mobilitási szoftverek fejlesztésének felgyorsítására használja fel.