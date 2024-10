Többek közt Török Gábor és az újság szerkesztőinek havi beszélgetős podcastjával, valamint Jászberényi Sándor, Kele János és Pető Péter exkluzív hírleveleivel startol október 14-én a 24.hu előfizetéses kiadása, a 24 Extra. „Régóta készültünk erre, ami izgalmas következő fejezet Magyarország egyik vezető közéleti oldalának építkezésében” – mondta az indulásról Szigeti Péter lapigazgató. „Logikus következő lépés a hazai és globális okok miatt is nehéznek számító médiakörnyezetben, és az újságok hagyományos, vegyes bevételi forrásokra építő történeti üzleti modelljéhez is közelítünk vele, hogy hosszú távon is fenntartható alapokon tudhassuk a 24.hu jövőjét.”

Az újság megszokott hírkínálata egészében, védjegyszerű tartalomkínálata legnagyobbrészt ingyenes marad: nevéhez illően a 24 Extra ezeken túlmenően bővíti a lap kínálatát. „A 24.hu-n továbbra is minden hírhez ingyen, szabadon hozzáférhetnek az olvasók. Mindenki értesülhet a Fidesz–Tisza-meccs aktuális eredményeiről éppúgy, mint a Bayern München–Barcelona-futballmérkőzés kimeneteléről. Méghozzá azért, mert ennek az újságnak az alapvető felelőssége és célja, hogy a lehető legtöbb magyarnak garantálja az információkhoz való hozzáférés lehetőségét, egyúttal kikapcsolja, szórakoztassa őket” – részletezte Pető Péter főszerkesztő.

„Széles körben elérhetőek maradnak zászlóshajó-podcastjaink, a Della, a Háromharmad és a Ziccer is. A fizetőkapu mögé olyan, az átlagosnál is elkötelezettebb olvasóink által kedvelt, jellemzően hosszabb írásaink kerülnek, amelyek a világ és hazánk köznapi visszásságairól, megszokhatatlan igazságtalanságairól vagy feltáratlan színeiről mesélnek, tudományos, sportbéli vagy kulturális jelenségeket mutatnak be, vagy olyan beszélgetéseket jegyeznek le, amelyekkel hitünk szerint máshol nem vagy nem ilyen megközelítésből találkozhatnak a magyar olvasók. Egyszóval mindannak a krémjével, amitől eddig és ezután is 24.hu a 24.hu.”

A cikkek mellett exkluzív videós-hangos tartalommal és hírlevelekkel is bővül a kínálat. A Törökülésben havonta beszélget Török Gábor politológussal Bita Dániel főszerkesztő-helyettes és Pető Péter párosa. A Gegenpressingben Kele János elemzi a futballvilágot, a Nincs tanulságban Jászberényi Sándor idézi fel úti emlékeit, és kommentálja az aktuális, forrongó történéseket. A Kapufában, Pető Péter főszerkesztői hírlevelében témák változatos köre kerül elő, leginkább futball, könyvek és politika lehetnek a fókuszban, és persze a lapkészítési dilemmák. Utóbbiakról zártkörű, az újság szerzőivel folytatott virtuális kérdezz-felelek beszélgetéseken is hallhatnak az előfizetők, akik a lap rendezvényeire, így a népszerű podcastok élő felvételére is az elsők között jelentkezhetnek.

A 24 Extra három előfizetői csomagot kínál. Az Alap csomag cikkekhez a legkedvezőbb, havi 1200 forintos bevezető (a második hónaptól 1590 forintos teljes) árú hozzáférést biztosít, míg a lehető legtöbb extrát a legragaszkodóbb, előfizetésükkel támogatási szándékukat is kifejezni szándékozó olvasóknak szánt, 4990 forintos havi díjú Csúcs csomag kínálja (3700 forintos bevezető árral az első hónapban). A Közép csomag, amely a cikkeken túl már az előfizetőknek szánt, exkluzív hírlevelekkel is kiegészül, 2990 forintért vásárolható meg (2200 forintért az első hónapban). Részletek itt.