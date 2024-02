A 20. század kisebb kereskedelmi óceánjáró utasszállítóival vetekedő, 80-120-150-180 méteres, 150, 300, 500 millió dollárba kerülő, lakosztályokkal, úszómedencével, helikopterleszállóval rendelkező szuper-, mega- és gigajachtokra lassan már fel sem kapjuk a fejünket, sőt a szupergazdagok többsége már be is szerzett ilyet – na de egy magán-tengeralattjáró, az már valami!

Így gondolkodhattak az osztrák Migaloonál is, ahol eddig példátlan, a fentebb említett jachtok luxusát a tengeralattjárósággal kombináló hajó tervezésére adták a fejüket.

A CEO, egyben dizájner Christian Gumpold meggyőződése, hogy ezek jelentik majd a tengeri luxusközlekedés új fejezetét, a Migaloo pedig hangsúlyosan bármilyen megrendelői igényt kielégítve építené meg őket. A merülésre képes szuperjachtokon a cég ígérete szerint ugyanúgy lehetnek majd úszómedencék, liftek, jakuzzik, edzőtermek, napozóteraszok, helikopterleszállók, csónakdokkok, mint a hétköznapibb társaikon, de akár minitengeralattjárók, sőt hőlégballon is elérhető lenne.

Kattints a galériára, és ámulj!

Az egyszerű fantáziálásnál tovább is mentek, elkészítették a Migaloo M5 koncepcióját. A 165 méter hosszú hajó a már említett szolgáltatásokat, lehetőségeket kínálná a megrendelőknek. A dízel-elektromos hajtással hatótávját 15 ezer km-re teszik, a különböző, tengeralattjárókra vonatkozó biztonsági szabványoknak is eleget tevő hajótest pedig akár 250 méteres mélységig is merülhetne, akár négy teljes hetet töltve a felszín alatt. A felszínen 20, a víz alatt 12 csomós (37 és 22 km/óra) tempóra lenne képes.

Az M5 14-20 utas fogadására lenne alkalmas, ehhez 32-40 személyzet járulna – a kapitányt, a hajózó személyzetet a Migaloo biztosítaná.

A cég a lehetséges, minden bizonnyal könnyfakasztó árról jótékonyan hallgat.