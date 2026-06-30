A Lexus új szedánja papíron mindent tud, amit egy modern prémiumautótól elvárunk: elegáns forma, villanyosított hajtáslánc, finom belső, látványos fényjátékok, 21 colos kerék, aerodinamikai csomag. Aztán az extralistán egyszer csak felbukkan valami, amitől még a legkomolyabb japán mérnöki prezentáció is stand-upba fordulhat: szagtalanító lábtámasz.

Igen, az új Lexus ES-ben azt is komolyan vették, hogy a hátul utazó főnök lába ne alakítsa át az utasteret egy futballstadion öltözőjévé.

Az itthon is kapható japán “limuzin” jobb hátsó, fektethető prémiumüléséhez rendelhető lábtámasz állítólag eltünteti a kellemetlen lábszagot, ha valaki ledobná a cipőt hátul.

Nem arról van szó, hogy valami elektronikus kütyü elszívja a szagokat, vagy UV-lámpa világítja meg az ember lábát, hanem olyan kárpitfelülettel van bevonva a lábtámasz, amely megköti vagy semlegesíti a cipőből, zokniból, illetve lábról érkező szaganyagokat.

A lábszag egyik legismertebb bűnöse az izovaleriánsav. Egy, a lábszag mikrobiológiájával foglalkozó kutatás szerint ez akkor keletkezik, amikor a bőrön élő Staphylococcus epidermidis baktériumok lebontják az izzadságban található leucint. Magyarul: nem maga az izzadság a főgonosz, hanem az a kis bakteriális svédasztal, ami a cipőben kialakul.

A japán textil- és autóiparban valóban léteznek ilyen megoldások: például zeolit- és fémionalapú szagtalanítóadalékok fizikai adszorpcióval és kémiai megkötéssel dolgoznak, de nincs bizonyíték arra, hogy a Lexus ES lábtámasza pont ezt használja. Ez csak azt mutatja, milyen elven működhetnek a hasonló szagtalanító textilkezelések.

Innen nézve a Lexus extrája még hasznos is lehet, ha tényleg működik. Egy nyári napon, bőrcipőben, műszálas zoknit viselve bárkiből lehet biológiai fegyver, még akkor is, ha előtte úgy szállt be, mint egy parfümreklám szereplője.

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Ennek az extra lábtartónak az ára 300 dollár körüli tétel, amely átszámítva kb. 95 ezer forint.

És lehet egy autó 5,14 méter hosszú, lehet benne mindenféle luxusfelszereltség, 21 colos felni és elektromos hajtás, de a nyári kánikulában egy zárt cipő még mindig nagyobb kihívást okozhat, mint a légellenállási együttható.

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