Motoron száguldani egészen más dimenzió, mint autóban. Ha nagy tempónál vagy egy brutális kigyorsítás közben valami balul sül el egy kétkerekűn, pontosan tudod, hogy az aszfalton fogsz csúszni és pörögni, míg egy autóban legalább ott a karosszéria biztonsági cellája és a légzsákok nyújtotta védelem.

A kétkerekűek ezen állandó, kódolt veszélye azonban cseppet sem zavarja Graham Sykest.

A 62 éves, Észak-Yorkshire-ből származó finommechanikai mérnök az építője, tulajdonosa és egyben pilótája is a „Force of Nature” (A természet ereje) névre keresztelt gépnek, amely jelenleg a világ gyorsulási rekordere.

A nagyközönség nemrég az Egyesült Királyság legendás gyorsulási pályáján, a Santa Pod Racewayen láthatta akcióban – és amit ott művelt, az minden képzeletet felülmúl.

Ahogy ez a szerkezet elrugaszkodik a rajtvonalról, az egyszerűen letaglózó. A 0-ról 100 km/órára történő sprint mindössze 0,4 másodpercet vesz igénybe. A legutóbbi futamon a klasszikus negyedmérföldes (402 méteres) távot 5,5 másodperc alatt futotta meg, a célvonalon pedig 310 km/órás csúcssebességgel süvített át.

A brit MCN (Motorcycle News) magazinnak nyilatkozva Sykes elárulta az egész projekt legkegyetlenebb adatát: a gép gyorsulás közben egészen elképesztő, 6,8 G-s csúcsterheléssel terheli a pilótát. Bár a gőzgép nem belső égésű motor, de fosszilis üzemanyaggal éri el ezt a teljesítményt, esetünkben kerozinnal működik a kazán, ami a vizet irdatlan nyomású gőzzé alakítja. A rendszer 250 Celsius fokon üzemel, a 120 literes tartályban pedig nagyjából 40 bar nyomással várja a gőz a kilövés pillanatát.

Az egyetlen motorkerékpár a világon, amely ennél is hamarabb tudta le a negyedmérföldet, egy rakétahajtású gép volt a francia Eric Teboul alatt, aki egészen elképesztő, 4,976 másodperces időt motorozott. A rövidebb távokon azonban egyértelműen a Force of Nature a nyerő, a nyolcadmérföldet (kb. 201 méter) 3,17 másodperc alatt teljesíti 326 km/órás célsebességgel.