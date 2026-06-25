Az alábbi képen látható üzemanyag-betöltőcsövet egy forgalomban és napi használatban lévő autóból szerelte ki Krisztián, aki egyébként egy országosan ismert ultrafutó is.

“Ez a cső képez összeköttetést az autó üzemanyagtöltő nyílása és az üzemanyag tank között…amikor tankolsz a kúton, akkor ezen a csövön keresztül folyik le az üzemanyag a tankba…nem az a baj, hogy a cső rozsdás/saras, még az se katasztrófa, hogy van ahol átrohadt a cső…de bazmeg ebből 2-3 centis darabok hiányoztak, egy helyen konkrétan ketté volt rohadva…emberünk hónapok/évek? óta úgy tankolt, hogy annyi benzin folyt be a tankba, amennyinek épp olyan kedve volt…a többi folyt a kasztniba, a lökhárítóba, a földre. A 600+ forintos benzinből. És közben emberünk állt a benzintócsában.”

Az autó egy idősebb modell lehet, ugyanis a legtöbb mai autónál ezek az alkatrészek már műanyagból készülnek.

A kommentelők sem tétlenkedtek:

Akkor ezek szokták írni hogy a shellnél 50 literes tankba 60 ment, átvernek azok a szemetek a kúton.

De most miért cserélteti? Ha eddig jó volt . Kérlek mondd, hogy más problémával vitte be, és te csak úgy mellesleg kiszúrtad ezt.

Eskü azt hittem valami kiszáradt ragadozóhal…

Már celluxra se tellik? Normális gazda rendesen körbecelluxozza és még 2 évet kibír.

Eladó ??Haverom kérdezi…

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